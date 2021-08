Alfa Romeo pense que son ambition peut attirer le meilleur pilote

Alfa Romeo a « des tonnes de feux verts » pour son avenir en F1, et le patron de l’équipe Fred Vasseur pense que cela les aidera sur le marché des pilotes.

La formation actuelle de Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi en est à sa troisième saison en tant que paire de pilotes, mais aucun n’est encore confirmé pour 2022.

A 41 ans, les questions de retraite ne sont jamais loin pour Raikkonen, tandis que Giovinazzi attend toujours sa véritable percée en Formule 1.

La machine n’a cependant pas été excellente pour l’un ou l’autre pilote au cours des deux dernières saisons, et Alfa Romeo s’est concentré sur la nouvelle réglementation 2022 alors qu’il cherche à gravir la grille.

Ainsi, avec le soutien d’Alfa Romeo obtenu dans le cadre d’un accord pluriannuel, la formation suisse est convaincue qu’elle pourra exceller dans les saisons à venir, ambition qu’elle espère utiliser pour amener un pilote vedette à bord.

“Je pense que nous sommes en bonne position car nous sommes ambitieux”, a déclaré Vasseur à Motorsport.com à propos de leurs chances sur le marché des pilotes.

« Nous montons en termes de partenaires, de sponsors, etc. Le portefeuille monte.

« Le partenariat avec Alfa est solide et un partenariat à long terme. Ferrari fait du bon travail, ils s’améliorent aussi de leur côté… et nous nous améliorons sur le châssis.

« J’ai des tonnes de feux verts et je veux être très positif. Maintenant, je dois faire mon travail pour pouvoir les convaincre.

« Si vous avez un projet commun et que vous êtes très clair avec eux, alors [you] dites ‘les gars, je ne veux pas vous faire des conneries, on ne pourra pas gagner en 2022, même en 2023, mais au moins on veut faire deux ou trois positions par an et on veut s’améliorer’.

“Ce message est passé avec Kimi. Quand Kimi a rejoint en 19, il a remporté deux courses auparavant avec Ferrari, il a gagné à Austin, puis il a rejoint, et à ce stade, nous étions dans une situation difficile. 2017 a été très difficile. Je pense qu’il a compris le défi et le projet.

« Il faut être très clair avec eux et être transparent : ‘OK, les gars, nous ne pourrons pas gagner, mais l’objectif si nous sommes P8, c’est d’être P6 puis P4’. [It’s better] que de dire « OK, ne vous inquiétez pas, nous gagnerons l’année prochaine ». En faisant cela, vous créerez de la frustration.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Vasseur a déclaré précédemment qu’il aimerait conserver Giovinazzi pour 2022, et bien qu’impressionné par l’Italien cette saison, il pense qu’il reste encore du travail à faire sur sa gestion de course.

Pendant ce temps, pour Raikkonen, la qualification est la préoccupation.

“Antonio fait un très bon travail en qualifications, alors que Kimi est probablement un peu plus difficile”, a déclaré Vasseur.

« Et c’est l’inverse en course. Et très souvent, il compense l’écart avec Antonio dans les premiers tours.

« Je dirais que si vous voulez parler d’Antonio, c’est sûr qu’il a fait une bonne amélioration en qualité. Il a une bien meilleure compréhension des performances de la voiture.

« Et s’il doit s’améliorer, c’est probablement sur l’approche de la course, la gestion de la course, la gestion des pneumatiques. Mais il connaît parfaitement la situation.