Alfa Romeo peut être «le paquet surprise» de 2022

Après avoir signé un nouvel accord avec Alfa Romeo, Fred Vasseur a déclaré que l’équipe anciennement connue sous le nom de Sauber pourrait être “l’une des surprises” en 2022.

La saison prochaine, la Formule 1 entre dans une nouvelle ère, passant à l’aérodynamique à effet de sol dans le but d’améliorer les courses.

Le nouveau design devrait, espèrent les patrons de la F1, permettre aux voitures de se suivre sans se laisser entraîner dans l’air sale, conduisant finalement à des courses plus proches et plus de dépassements.

La Formule 1 dévoilera un modèle grandeur nature d’une F1 2022 à Silverstone jeudi après-midi.

Mais ce n’est pas le seul changement en vigueur, car cette année toutes les équipes ont commencé à fonctionner sous un plafond budgétaire.

Bien que cela ait frappé très durement Mercedes, Red Bull et Ferrari, pour des équipes comme Alfa Romeo, cela n’a pas changé leur réalité.

“Déjà cette année, avec l’introduction du plafond budgétaire, nous avons fait le premier pas vers la ‘nouvelle’ Formule 1 que nous verrons l’année prochaine”, a déclaré Vasseur sur le site officiel de la F1.

« Comme toujours, lorsqu’il y a un grand changement de réglementation, il y a une opportunité de faire un grand pas en avant : le faire dans un régime de plafonnement budgétaire est une chance supplémentaire pour nous.

« Nous sommes une équipe très efficace dans la façon dont nous utilisons les ressources, nous fonctionnons juste en dessous du plafond depuis des années, nous n’aurons donc pas besoin de subir des ajustements douloureux comme certains de nos rivaux.

“Nous pensons que nous pouvons être l’un des packages surprise de la prochaine ère.”

Après neuf courses dans le championnat de cette année, Alfa Romeo est 8e au classement avec Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi à un point chacun.

Bien que ce ne soient pas les résultats espérés par l’équipe, Vasseur estime que son équipe a fait le « plus grand pas en avant » dans le championnat de cette année.

Et c’est sur cette base qu’Alfa Romeo s’est réengagé dans l’équipe.

“En tant qu’équipe, nous avons fait le plus grand pas en avant sur la grille cette saison, même si les résultats ne montrent pas encore aussi bien que les données”, a-t-il déclaré.

“L’écart avec le devant de la grille s’est considérablement réduit, en particulier dans un monde de gains marginaux alors que la Formule 1 est à la fin d’un cycle de réglementation.

« C’est l’amélioration qui sous-tend l’extension de la relation avec Alfa Romeo.

“Ils voient que l’équipe évolue dans la bonne direction et nous sommes tous les deux désireux de récolter les fruits de notre développement ensemble.”

