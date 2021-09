Alfa Romeo “plus que désireux” de garder Kimi Raikkonen dans les parages

Frédéric Vasseur a déclaré qu’Alfa Romeo souhaiterait garder Kimi Raikkonen au sein de l’équipe dans un rôle consultatif.

Le Finlandais a récemment annoncé que la saison 2021 serait sa dernière en Formule 1, se retirant du sport à la fin de celle-ci.

On ne sait pas ce qu’il fera ensuite de sa carrière et s’il continuera à courir dans une autre catégorie ou s’il l’appellera un jour pour de bon.

Vasseur comprend pourquoi l’Iceman a décidé de quitter la F1, mais aimerait le garder dans l’équipe en tant que conseiller.

«Je pense qu’il n’était pas loin de le faire il y a un an. C’est une décision personnelle que les saisons soient de plus en plus exigeantes », a déclaré le patron de l’équipe, cité par GPFans.

“Ce qui est bien, c’est qu’il a pris du temps pour prendre la décision parce que ce n’est pas facile et je pense que le pire des cas est de dire ‘d’accord, arrête’ puis le lundi matin après la dernière course de dire ‘que puis-je faire ? ‘”

« J’ai déjà vu qu’il avait des propositions d’autres séries ou choses. Je pense qu’il vaut mieux le laisser se calmer et ensuite nous aurons le temps de discuter », a ajouté Vasseur lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait donner au Finlandais un rôle de conseiller.

“Je serais plus que ravi d’avoir Kimi à bord quelque part, mais je pense qu’il doit prendre du temps. Ce serait une erreur de prendre une autre option aujourd’hui et de dire « d’accord, je vais le faire, je vais le faire ».

Vraiment la fin d’une ère pour notre sport. Merci pour tout, la F1 ne sera plus la même sans vous. Kiitos, Kimi. https://t.co/aY9RB2gYdm – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 1er septembre 2021

En grande partie à cause de sa machinerie, en termes de résultats, le temps de Raikkonen avec l’équipe n’a pas été extrêmement fructueux, échouant le plus souvent à marquer des points et à ne terminer dans les six premiers qu’une seule fois.

« Kimi a su apporter à l’équipe une grande expérience, a poursuivi Vasseur.

« Il a conduit les 20 dernières années dans une équipe gagnante, se battant toujours pour le championnat, et cela a été extrêmement important pour le développement de l’équipe.

« Je ne parle pas de résultats mais de développement à moyen terme, et du projet il sait parfaitement d’où vient la performance et aussi, en parallèle, en terme d’image pour l’équipe c’était un énorme coup de pouce.

« J’aurais aimé avoir de meilleurs résultats et faire plus, mais c’est aussi le but de la course que vous voulez toujours faire plus et obtenir plus. Mais c’est comme ça et le soutien de Kimi a été énorme. »

Alfa Romeo a rapidement remplacé Raikkonen, signant son compatriote finlandais Valtteri Bottas.