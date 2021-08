Alfa Romeo remercie le pauvre moteur Ferrari d’avoir inspiré le changement

in

Si Ferrari n’avait pas produit un moteur aussi médiocre en 2020, Alfa Romeo n’aurait peut-être jamais été assez « courageux » pour évoluer.

Après qu’une série de directives techniques relatives aux moteurs en 2019 ait coïncidé avec une baisse des performances de Ferrari, leurs problèmes se sont encore accrus alors que la Scuderia s’effondrait dans les parties inférieures du milieu de terrain 2020.

Avec un moteur sous-performant, Ferrari n’était pas la seule équipe impactée avec leurs clients Alfa Romeo et Haas également considérablement entravés.

Mais c’était en fait le signal d’alarme dont Alfa Romeo savait maintenant qu’ils avaient besoin, étant devenus à l’aise dans leur façon de marquer des points.

Cela a changé en 2020 avec seulement huit buts marqués au cours de la saison, contre 57 en 2019, cette unité de puissance faible étant un « gros joueur » dans ce domaine.

Mais les fortunes ne se sont pas vraiment améliorées en 2021 alors qu’Alfa Romeo subit une grande reconstruction, se concentrant pleinement sur la nouvelle réglementation 2022 alors qu’elle cherche à remonter la grille.

Le mérite revient alors à Ferrari pour avoir déclenché cette refonte chez Alfa Romeo.

“Je pense que 2020 a été une saison très douloureuse pour nous, mais il y a beaucoup de points positifs quand je regarde en arrière car cela nous oblige à tout remettre en question et pas seulement à prendre la voie de la facilité et à dire” nous sommes tous conscients de la situation avec le pouvoir unité’ », a déclaré le directeur technique d’Alfa Romeo, Jan Monchaux, à The Race.

“Oui, c’était un gros joueur mais ce n’était pas sous notre contrôle et nous savions qu’ils [Ferrari] reviendrait pour récupérer la performance.

“Nous avons traversé un exercice d’inspection extrêmement difficile, un examen à 360 degrés remettant en cause notre méthodologie, la soufflerie, la simulation [tools], absolument tout. Et nous avons également énuméré les choses que nous devrions avoir en place et que nous n’avions pas à nous assurer que lorsque nous nous développons dans la soufflerie, cela se traduit par des performances sur la piste.

“J’ai vu beaucoup de signes très encourageants où nous avons fait un pas, que je ne suis pas sûr que nous aurions fait si nous n’avions pas eu ce coup du côté du groupe motopropulseur qui a gâché toute la saison.

« Du coup, les choses ont changé en interne au niveau de la méthodologie, ce dont nous discutions depuis quelques années mais n’avons pas eu le courage de le faire car en 2018 et 2019 nous marquions des points régulièrement. Changer un système qui semble progresser et générer des résultats positifs est une décision difficile que l’équipe n’a peut-être pas eu le courage de prendre.

“Il était assez clair qu’une fois que vous aviez soustrait le côté unité de puissance, les équipes dont nous étions plus proches la saison précédente avaient fait un pas plus important sur la voiture que nous et cela nous a obligés à tout remettre en question.

“Nous avons déjà vu quelques choses cette année qui sont des conséquences naturelles des changements mineurs que nous avons apportés en interne et j’espère que nous en verrons encore plus avec la nouvelle voiture.”