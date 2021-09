Alfa Romeo salue Kimi, pas de mot sur le remplacement

in

Alfa Romeo a applaudi le “personnage unique” qu’est Kimi Raikkonen après que le Finlandais a annoncé que 2021 serait sa dernière saison en Formule 1.

Il n’y avait, cependant, aucun mot sur qui pourrait le remplacer.

Après 19 saisons en Formule 1 et ce qui sera, fin 2021, plus de 350 départs de course, Raikkonen s’éloigne du sport.

Après des mois, voire des années, à se demander quand ce moment arrivera, il l’a finalement fait mercredi.

Le champion du monde 2007 s’est rendu sur Instagram pour dire : “Ça y est. Ce sera ma dernière saison en Formule 1.

« C’est une décision que j’ai prise l’hiver dernier. Ce n’était pas une décision facile, mais après cette saison, il est temps pour de nouvelles choses.

Sa décision met fin à l’une des plus grandes carrières en Formule 1, non seulement pour son succès en piste, mais aussi pour la personnalité qu’est Kimi Raikkonen.

Avec un ‘bwoah’ au lieu d’une réponse, son humour sec et son aversion pour toutes les interviews, Raikkonen s’est fait aimer des fans de Formule 1 et nous manquera beaucoup.

Alfa Romeo a fait l’éloge de sa star finlandaise.

Une carrière incroyable 🏆#F1 pic.twitter.com/tSqCKlir2f – Formule 1 (@F1) 1er septembre 2021

“Alfa Romeo tient à exprimer toute sa gratitude à Kimi Räikkönen, qui annonce qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison 2021”, peut-on lire dans un communiqué de l’équipe.

« Pour les années incroyables passées ensemble lors de ses deux passages avec l’équipe à Hinwil ; pour l’éthique de travail, la passion pour la course, la détermination à réussir dont il a fait preuve depuis son premier test à Fiorano jusqu’aux débriefings de session de la semaine dernière.

«Et pour être un personnage unique, toujours fidèle à lui-même – quelque chose qui l’a rendu cher à tous ceux qui ont travaillé avec et pour lui et qui lui a valu le cœur de millions de fans dans le monde.

“L’équipe souhaite à Kimi le meilleur pour une retraite incroyablement bien méritée, sachant que lui et sa famille apprécieront grandement sa présence à la maison après le dernier drapeau à damier à Abu Dhabi.

“En attendant, nous attendons avec impatience une conclusion réussie de la saison 2021 ensemble, pour mener une carrière aussi illustre à la fin qu’elle mérite.”

L’équipe n’a donné aucune indication sur la façon dont elle penchait en ce qui concerne son remplacement.

Alors que le consensus général est que ce n’est qu’une question de temps avant que Valtteri Bottas ne soit confirmé par l’équipe, d’autres rapports affirment que Theo Pourchaire pourrait être en lice pour une promotion de F2 à F1.