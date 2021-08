Alfa Romeo a atteint le stade où son nouveau simulateur peut être utilisé « de manière intensive » pour booster sa saison en cours et 2022.

La pandémie a ralenti Alfa Romeo dans son travail de corrélation pour faire de ce simulateur mis à jour un atout précieux, mais ces obstacles ont maintenant été levés, grandement aidés par le travail de Robert Kubica.

Kubica, le pilote de réserve d’Alfa Romeo, s’est fortement concentré sur l’amélioration de la corrélation entre le simulateur et la voiture lors de ses sorties FP1, celles arrivant en Espagne, en Styrie et en Hongrie.

Alors maintenant, l’équipe suisse estime avoir atteint le stade où ce simulateur peut être un outil de développement intéressant pour le reste de 2021, ainsi que pour la nouvelle voiture 2022.

“De toute évidence, COVID l’année dernière a été assez pénalisant pour le plan de développement initial”, a déclaré le directeur technique d’Alfa Romeo, Jan Monchaux, à The Race.

« Nous avons mis en place un groupe de travail dédié et hautement prioritaire sur le simulateur et nous y arrivons.

« Les pilotes sont assez satisfaits maintenant du niveau de corrélation et de la capacité du simulateur à être un outil précieux et nous allons certainement commencer [using it] de manière intensive, même s’il ne s’agit que d’ombre au début pour faciliter un peu le soutien du reste de la saison, ou pour l’utiliser également pour nous aider et nous guider un peu dans certaines décisions que nous devons prendre pour 2022.

« Le simulateur est comme la soufflerie, vous n’arrêtez jamais de travailler dessus.

« La corrélation peut toujours être meilleure, donc tout va bien jusqu’à ce que vous ayez tort et que vous voyiez un problème de corrélation.

«Mais cela, nous ne le verrons que si nous commençons à l’utiliser activement. Nous sommes donc sur le point d’être au point où cela va être un atout supplémentaire important, ce qui a manifestement manqué à l’équipe ces dernières années par rapport à la concurrence.

« Chaque équipe a son propre simulateur ou utilise une installation décente d’une équipe partenaire, nous étions donc clairement en retard.

“Mais je suis assez confiant que nous sommes sur le point de fermer.”

2022 est une table rase pour la Formule 1 et les équipes avec des réglementations radicalement mises à jour, et donc théoriquement, n’importe quelle équipe a la possibilité de faire un pas important sur la grille.

Et Monchaux pense qu’Alfa Romeo a maintenant tout en place pour soutenir un tel gain, n’ayant pas terminé plus haut que P8 dans les constructeurs dans leur incarnation actuelle.

«Nous sommes dans une position décente parce que nous avons les outils, nous avons le soutien financier, nous avons les gens, nous avons l’organisation en place pour au moins ne pas nous cacher derrière l’un de ces sujets en particulier si cela ne se passe pas comme prévu l’année prochaine. , a déclaré Monchaux.

« Cela dépendra de nous et des ingénieurs de l’équipe. Cela signifie que nous n’aurons pas fait un meilleur travail que la plupart de nos concurrents.