Alfanar rachète le fabricant d’éoliennes Senvion India

Alfanar a mis en service un projet éolien de 300 MW dans le Gujarat qui a été attribué dans le cadre de la troisième tranche des enchères SECI. Il exécute également un autre projet éolien de 300 MW dans le Gujarat qui a été attribué dans le cadre de la cinquième tranche SECI.

Alfanar, basée en Arabie saoudite, a annoncé jeudi l’acquisition à 100% du fabricant d’éoliennes Senvion India auprès de la société allemande Senvion GmbH. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués. Senvion GmbH avait déclaré en avril 2020 avoir conclu un accord contraignant avec “un investisseur stratégique” pour vendre son unité indienne, qui dispose actuellement d’une capacité de fabrication de 500 mégawatts (MW).

“L’investissement d’Alfanar dans Senvion India est un début vers l’objectif d’être un acteur majeur du secteur énergétique indien grâce à ses services dans les domaines des énergies renouvelables et des sous-stations de réseau”, a déclaré Jamal Wadi, président de l’activité énergie et énergies renouvelables d’Alfanar.

Senvion GmbH avait déposé son bilan en Allemagne en avril 2019 et avait subi une restructuration financière conformément aux lois allemandes. “Il était nécessaire de trouver un refuge pour Senvion India, qui se portait très bien autrement”, avait déclaré la société en 2020. Senvion était la branche allemande de Suzlon jusqu’à FY14, avant d’être vendue à un consortium de private equity en FY15 à environ Rs 7,000 crore. Senvion India est opérationnel depuis 2016.

« Maintenant, avec Alfanar, nous sommes très confiants pour intensifier les opérations afin d’atteindre les objectifs ambitieux du gouvernement indien en matière d’énergies renouvelables », a déclaré Amit Kansal, PDG de Senvion India.

