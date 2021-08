Alfonso Cabello peta it au vélodrome d’Izu

26/08/2021 à 09:40 CEST

Cela valait le détour au vélodrome d’Izu, cela en valait la peine. Alfonso Cabello n’a pas failli et nous a offert une carrière impressionnante avec une médaille accompagnée d’un record du monde dépassant celui qu’il possédait lui-même.

Alfonso fait partie de ceux qui n’abandonnent pas, qui donne tout sur la piste, et ce n’était pas facile car la Britannique Jody Cundy avait rendu les choses difficiles juste au tour précédent.

Mais le Cordouan savait que l’or était dans ses pédales et il est sorti sur la piste en espérant que tout le travail accompli se déroulerait tel quel.

Le cycliste andalou, qui s’est toujours caractérisé par sa détermination à faire tout ce qu’il s’est proposé de faire malgré son handicap, a montré une fois de plus qu’il est arrivé à Tokyo avec l’envie de faire de son mieux et c’est ainsi que cela s’est passé. En outre, Cabello a la difficulté supplémentaire de rivaliser avec des cyclistes moins handicapés, il est C-4 tandis que d’autres rivaux sont C-5 bien que plus tard un facteur d’avantage de sept dixièmes de seconde lui soit appliqué.

Ainsi, et en revenant à la course, Alfonso a forgé son triomphe dès le début et au fil des tours il gagnait des centièmes de son rival de telle sorte qu’il a vite vu que l’or était à sa portée. Il a réalisé un temps de 1: 01.557, et au moment même de franchir la ligne d’arrivée, il a levé le bras. Je savais qu’il y avait plus de butin que d’or sur cette marque, C’était le nouveau record du monde dépassant le 1.01.683 qu’il possédait lui-même. La Britannique Jody Cundy (1 : 01.847) a remporté l’argent et le Slovaque Jozef Metelka (1 : 04.786) le bronze.

En ce qui concerne le temps des Britanniques, en raison de sa similitude avec le précédent record, Alfonso a déclaré que : “J’étais calme. Je savais que la course ici était contre moi et je savais que je devais descendre en dessous de 1,02. Je ne savais vraiment pas combien et ici on l’a déjà vu, j’ai donné mon 110%. Je n’ai pas été intimidé. J’ai su le gérer, le subir et je le mérite.”

Il a également participé à la course Pablo Jaramillo termine douzième avec un temps de 1 : 07.081.

De son côté, Ricardo Ten était quelque peu déçu après avoir perdu la course dans laquelle la médaille de bronze était en jeu. Ricardo, qui dans ces Jeux Paralympiques a changé la piscine pour le cyclisme, Il n’a pas obtenu le résultat escompté puisqu’il s’est rendu à Tokyo avec de grandes attentes. Cette quatrième place a un goût un peu amer. J’ai un sentiment doux-amer. Nous savions que cela pouvait arriver car il y a toujours des surprises aux Jeux. Heureux de la performance car nous avons perdu notre record personnel de quatre secondes et nous sommes arrivés avec le record du monde avec 3,45 et ce matin, il y a eu cinq cyclistes qui sont en dessous de cette marque. Mais nous avons essayé. Nous avons eu le pire avec la médaille en chocolat mais très heureux. La vie m’a appris qu’il faut profiter de tout car sinon la vie arrive”.

Assurez-vous que “C’est vrai qu’en ce moment on est agacé car il est venu avec beaucoup d’attentes, mais nous savions que nos rivaux s’entraînent comme nous et il ne reste plus qu’à les féliciter”.

Eduardo Santas est également resté aux portes du Bronze en poursuite C3. Encore une déception pour clôturer la participation espagnole au vélodrome d’Izu, même si cela n’enlève rien à la joie de l’exhibition d’Alfonso Cabello dans son record du monde.