Alfonso Cabello remporte la première médaille d’or pour l’Espagne !

A plus de 130 kilomètres de Tokyo, au vélodrome d’Izu, L’Espagne a trouvé sa première médaille d’or et la troisième médaille de ces Jeux. Le cycliste Alfonso Cabello l’a accroché au kilomètre contre-la-montre C4-5, avec une note de 1.01.557, un nouveau record du monde, quelque chose qu’il avait déjà en sa possession. Le joueur de 27 ans originaire de Cordoue ajoute son quatrième métal paralympique, après avoir réalisé une or à Londres 2012 et deux bronzes à Rio 2016. Cependant, cela ne s’arrête pas là puisque Samedi a une nouvelle opportunité de continuer à étendre son record et concourra en vitesse par équipe avec Ricardo Ten et Pablo Jaramillo.

« La Bala de la Rambla » Il a été le dernier à prendre le départ et a battu la Britannique Jody Cundy (1 : 01.847) et le Slovaque Jozef Metelka (1 : 04.786) dans un test dans lequel la factorisation a été appliquée. Autrement dit, la différence de catégorie et donc de degré de handicap entre les participants a été compensée par sept dixièmes de seconde.

Cabello, dont l’avant-bras gauche est manquant, il concourt régulièrement contre des cyclistes sans handicap et son record a remporté trois médailles aux championnats d’Espagne absolus sur piste: un argent en 2019 et deux bronzes en 2018 et 2020. “Je me sens dans un nuage, j’ai travaillé très dur pendant de nombreux mois et obtenir l’or est un rêve devenu réalité. J’ai donné 150%. Quand j’ai vu la marque du rival, j’ai su que je devais me dépasser et, à la fin, j’ai fait ce que j’avais à faire. Donnez tout et montrer que les barrières sont là pour les abattre“, a-t-il exprimé profondément ému.

Et est-ce que son histoire est une histoire de dépassement. Depuis qu’il était enfant, sa famille lui a inculqué qu’il pouvait accomplir la même chose que les autres, même si cela pouvait représenter un effort supplémentaire. C’est ainsi qu’il est passé des larmes de ne pas avoir pu attacher ses lacets à l’école – ce qui a déclenché les moqueries de ses camarades de classe – à le faire en moins de temps qu’eux.. Une question de pratique et de ne pas abandonner, laisser les complexes derrière eux pour s’accrocher à leurs vertus.

Il a piqué d’autres sports comme le basket-ball, le tennis, le handball, le volley-ball ou la natation. Pourtant, le cyclisme gagnait du terrain et les courses… Celui de Pozoblanco, avec seulement neuf ans, est devenu une déclaration d’intentions. Il était présenté avec un vélo sans adaptation, sans prothèse, ni frein avant. Il a quand même gagné. Basé sur la ténacité. Quelque chose qui a respiré à la maison. Il vient d’une famille travailleuse, qui sait ce qu’il faut pour gagner des choses. Son père, sans aller plus loin, a balayé le verre brisé des nuits de bouteille au vélodrome de Posadas (Córdoba) pour qu’Alfonso puisse s’entraîner. Maintenant, il accroche l’or et écoute l’hymne national d’Izu, les larmes aux yeux et son peuple en pensée.