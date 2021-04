Alfonso Dosal joue avec Regina Blandón Sin Niños, de Netflix

Alfonso Dosal peut se vanter de faire partie de deux des projets les plus vus à la télévision, la série Narcos México, dont il vient d’enregistrer la troisième saison, et le film Sin Niños, qui a fait ses débuts dans le top cinq lors de son week-end d’ouverture. de Netflix.

Le film dans lequel il joue avec Regina Blandón suit la romance entre Fidel et Marina, une jeune femme libre d’esprit qui n’aime pas les enfants. Pour passer à autre chose, il prétend que sa fille de neuf ans est sa sœur, déchaînant une série de mensonges qui mettent en péril sa relation avec eux deux.

Ce projet a permis à l’acteur de réaffirmer son rôle de père, car il a réfléchi à la façon dont le fait d’avoir un enfant détermine de nombreuses décisions d’une personne. Pour lui, cette expérience a été une joie, car il a toujours rêvé d’être père et considère que ses petits ont complété ses objectifs, a déclaré l’acteur dans une interview avec Le soleil du Mexique.

« Dans mon cas particulier, c’était incroyable, car ils m’aident à atterrir tous les jours », a-t-il déclaré. « Les enfants d’une certaine manière déterminent beaucoup de choses, par exemple j’ai deux jeunes enfants, ils sont toujours à l’école primaire, donc je peux facilement me déplacer où je veux, si je voulais je pourrais aller au Japon, mais il arrive un moment où ils grandir qu’ils ne sont plus. C’est possible. Cela change toutes vos circonstances. «

Pour l’œuvre Alfonso ne s’arrête pas, il vient d’enregistrer Narcos México, une série devenue l’une des favorites du public, dans cette œuvre il donne vie à Benjamín Arellano Félix, fondateur du Cartel de Tijuana.

Dans cette série basée sur la réalité, et surtout sur un sujet aussi sensible que la guerre contre la drogue, toute l’équipe se sent une grande responsabilité de s’en tenir le plus possible aux faits historiques.

« En fin de compte, il y a quelque chose à reconnaître dans ce travail et c’est que l’important est le scénario et l’histoire. Cette fois-ci, nous avons travaillé, ce qui nous inquiète, c’est que, et que les scènes sont racontées au fur et à mesure qu’elles devrait être. Nous avons une équipe de réalisateurs incroyables, des directeurs de premier niveau, des directeurs de la photographie de premier niveau », a-t-il déclaré.

La série a eu la participation de cinéastes tels que Amat Escalante (lauréat du prix Ariel pour Heli et la région sauvage), Alonso Ruizpalacios (Güeros et musée) et la Chilienne Marcela Said (Los perros, I Love Pinochet), pour laquelle Alfonso garantit que chaque chapitre est un gage de qualité.

Comme d’autres productions, son tournage a été affecté par la pandémie, et il a repris il y a quelques mois à peine avec d’intenses mesures sanitaires. Une équipe supplémentaire a été embauchée pour tester et assainir les espaces.

« La dynamique a complètement changé, en supposant dès le départ que cela va durer un certain temps. Si nous ne voulons pas que cela meure, nous devons nous adapter », a-t-il déclaré. Toute l’équipe subit des tests fréquents pour détecter d’éventuels cas de Covid-19. « En plus du soin qu’il faut prendre en dehors du plateau, car je ne peux pas exposer mes collègues. »

L’une des grandes surprises de ce troisième opus a été l’arrivée du reggaeton Bad Bunny au casting, un fait qui a été célébré par toute l’équipe. « C’est un gars très sexy. Il a cherché le directeur de casting et lui a dit qu’il voulait auditionner, elle a à son tour parlé avec le producteur, et a présenté une audition. De toute évidence, la production a dit » allez-y « ».