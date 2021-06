Alfonso Ribeiro du prince frais de Bel-Air répond au Dad Bod Challenge de Will Smith

Comme l’alun de The Fresh Prince l’a dit à Extra, c’était juste rafraîchissant de voir quelqu’un du calibre de Will Smith succomber à l’hibernation de la quarantaine. Depuis ses jours en tant que rappeur de renommée mondiale, Smith avait toujours été en pleine forme, car faire des films comme Ali et moi, Robot signifiait qu’il devait maintenir ce corps. Mais être en quarantaine lui a permis de finalement lâcher prise et de se faire plaisir pour une fois. Ainsi, comme l’a souligné Alfonso Ribeiro, l’acteur s’est permis de prendre plaisir à être humain.