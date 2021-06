Alfonso Ribeiro du prince frais de Bel-Air se souvient de la première fois qu’il a interprété la danse Carlton sur le plateau

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles The Fresh Prince of Bel-Air est l’une des émissions de télévision les plus emblématiques de tous les temps. La série classique de NBC présentait de nombreux personnages adorables et des gags de course carrément hilarants. L’une d’entre elles était la danse Carlton préférée des fans, qui a été habilement interprétée par Alfonso Ribeiro. L’acteur bien-aimé a exécuté la danse d’innombrables fois au cours des six saisons de la série, mais Ribeiro a maintenant fait la lumière sur la première fois qu’il l’a interprétée sur le plateau.