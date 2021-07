Alfonso Zayas décède à 80 ans : Comment l’acteur est-il mort ?

.

Le célèbre acteur mexicain Alfonso Zayas, connu pour ses comédies et ses téléfilms, est décédé à l’âge de 80 ans. La malheureuse nouvelle a été confirmée par ses proches via un communiqué publié sur Instagram. Les causes de sa mort n’ont pas été divulguées publiquement, mais selon des informations dans divers médias, l’acteur légendaire est décédé d’un arrêt cardiaque.

« Remplis d’une profonde douleur, nous communiquons et confirmons le départ douloureux de notre bien-aimé Alfonso Zayas Inclán », ont écrit les membres de sa famille sur les réseaux sociaux.

L’Association nationale des interprètes (ANDI) a également confirmé le décès, à la suite d’un communiqué publié par sa famille.

« L’ANDI communique la mort sensible du partenaire interprète Alfonso Zayas. Comédien connu qui a participé à de nombreux films, ainsi qu’à diverses émissions de comédie télévisées. Nous adressons nos plus sincères condoléances à leur famille et à leurs amis », a publié l’association sur son compte Twitter.

Alfonso Zayas a subi un infarctus cérébral et a subi une opération à cœur ouvert

Alfonso Zayas a eu un accident vasculaire cérébral ! | Le soleil se lèveL’acteur Alfonso Zayas nous a reçu chez lui à Cuernavaca pour parler de sa santé après avoir subi un accident vasculaire cérébral.Ne manquez pas le lever du soleil tous les jours à 8h sur Imagen Televisión. Visitez aussi notre page imagentv.com Ou sur les réseaux Sale el Sol Facebook : bit.ly/2mJSv1f Twitter :… 06-07-2018T14: 22: 00Z

En mars dernier, TVNotas a annoncé que l’acteur de cinéma, de théâtre et de télévision a découvert qu’il avait des calculs dans la vessie et a exclu une éventuelle intervention chirurgicale pour résoudre son problème de santé.

En 2018, Zayas a eu une terrible peur lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral. L’un des symptômes qu’il a ressenti était qu’il ne pouvait pas avoir une conversation claire et cohérente. Zayas a été hospitalisé et a appris plus tard qu’il pouvait avoir une paralysie faciale. L’acteur a été hospitalisé pendant cinq jours.

Ce n’était pas la première fois qu’il était hospitalisé. Il y a quelques années, Zayas a subi une crise cardiaque. Qu’est-ce qu’un infarctus du myocarde ? L’infarctus aigu du myocarde est une nécrose du myocarde qui survient à la suite d’une obstruction aiguë d’une artère coronaire. Les symptômes comprennent une gêne thoracique avec ou sans dyspnée, des nausées et des sueurs.

À cette époque, Zayas a déclaré à Imagen Entertainment exclusivement qu’il avait subi “une opération à cœur ouvert, basée sur un infarctus aigu du myocarde”.

Alfonso Zayas était marié à Libia García; il s’est marié 8 fois

Le comédien laisse dans le deuil son épouse Libia García, 49 ans, avec qui il a été marié pendant 15 ans. Zayas a été marié sept fois avant d’épouser Garcia. L’acteur a eu neuf enfants reconnus, selon le Comedy District. “Après sept mariages, j’ai épousé Libia García, qui a 29 ans de moins que moi, elle a 47 ans et j’en ai 76!”, a déclaré Zayas dans une interview à Press Reader en 2018.

Alfonso Zayas a joué dans plus de 175 productions

Alfonso Zayas Inclán, né le 30 juin 1941 à Tulancingo au Mexique, a participé à plus de 175 productions cinématographiques et télévisuelles. L’acteur était connu pour son humour mexicain. Le comédien de premier plan a commencé sa carrière dans les années 1950. Parmi ses œuvres les plus populaires figurent les films ‘El Sexo Me Divierte’ (1988), ‘Chile Piquín’ (1994), ‘El Gato Volador’ (1990) et ‘La Presidenta Municipal’ (1975).

Beaucoup de ses disciples sont venus apprécier son humour et sa malice dans l’émission “Sábado Gigante” avec Don Francisco, dans laquelle il a travaillé pendant dix ans.

Alfonso Zayas raconte comment c’était de travailler avec Don Francisco Alfonso Zayas révèle comment il est arrivé avec Don Francisco et combien il aime le théâtre, et sa pièce actuelle, ‘La Semesienta’ Visitez notre site Web : imagentv.com Visitez les réseaux de La minute qui a changé mon destin Facebook : bit.ly/2sRqHwy Twitter : bit.ly/2shZV1S Ou dans nos réseaux d’Imagen Televisión Facebook : bit.ly/2psCu3R Twitter : bit.ly/2pxLq4U2019-09-08T03:28:45Z

Zayas était un acteur et producteur de bande dessinée mexicain avec plus de 50 ans d’expérience qui se caractérisait par sa participation à des films mexicains espiègles, également connus sous le nom de « cinéma voyou ».

Dans le genre de la sex-comédie, c’est dans ce domaine que l’acteur s’est démarqué et lui a donné une plus grande renommée. Dans les années 80, il est devenu l’un des acteurs les plus rentables avec ces comédies érotiques dans lesquelles il partageait les crédits avec les mannequins et vedettes les plus célèbres de l’époque. Parmi les films les plus rentables de ce genre, citons Cabaret Nights, Sex give me Risa, The Bricklayer’s Day, The Greengrocers et Sex, Sweat and Tears.

Zayas était une icône du cinéma mexicain et on se souviendra toujours de sa carrière impeccable.

