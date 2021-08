Alfred devient un super espion en avant-première de Pennyworth #1 ⋆ 10z de DC

]]>]]>

Issu de la série télévisée Epix, DC Comics lance son sept numéro Pennyworth série ce mardi, et nous avons l’avant-première du premier numéro pour vous ici…

Couvrant les années entre l’émission télévisée à succès et aujourd’hui, Pennyworth raconte les aventures continues d’Alfred Pennyworth en tant qu’agent de contre-espionnage du MI6, cette fois dans la Russie soviétique de l’ère de la guerre froide. Lorsqu’Alfred et son partenaire reçoivent des informations selon lesquelles des armes nucléaires sont fabriquées près du cercle polaire arctique, ils partent infiltrer la base militaire éloignée pour en savoir plus. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu, et les ramifications de cette mission peuvent être plus profondes qu’on aurait pu le deviner, alors que notre majordome d’aujourd’hui est ramené dans son passé…

Pennyworth #1 sera mis en vente le 10 août.

