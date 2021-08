Alfred Hitchcock – Vertigo obtient une bande-annonce élégante, version Switch maintenant en 2022

Une annonce particulièrement intrigante au début de l’été a été Alfred Hitchcock – Vertige, édité par Microids et développé par Pendulo Studios (Blacksad : sous la peau). C’est audacieux de prendre un nom si emblématique dans le cinéma, sans parler de produire un jeu qui aura apparemment sa propre tournure originale dans l’histoire.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, une nouvelle bande-annonce est sortie avant le prochain événement en ligne de la Gamescom. Il nous montre beaucoup plus de séquences que le teaser précédent, mettant en place certains personnages principaux et le mystère dominant qui apparemment dirigera le récit. Il confirme également que si PC atteindra l’objectif de sortie d’origine de cette année, les versions console (y compris Switch) sont désormais attendues pour 2022.

Si vous l’avez manqué plus tôt dans l’été, le texte de présentation des relations publiques ci-dessous décrit certains des objectifs du développeur pour celui-ci.

Une histoire exclusive et originale sur l’obsession, la mémoire, la manipulation et la folie, librement inspirée du chef-d’œuvre d’Alfred Hitchcock, Vertigo Vivez une expérience narrative puissante rendant hommage aux techniques visuelles et narratives du genre thriller Enquêter à travers la vision de trois personnages : chacun a un histoire différente à raconter Explorez plusieurs chronologies pour recouper les événements et séparer la réalité des souvenirs trompeurs

Dites-nous ce que vous en pensez, comme toujours, dans les commentaires !