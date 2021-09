Alfred ‘Pee Wee’ Ellis, chef d’orchestre et auteur-compositeur de James Brown, décède à 80 ans

Alfred “Pee Wee” Ellis, l’auteur-compositeur, arrangeur et multi-instrumentiste mieux connu comme le chef d’orchestre et l’arrangeur du James Brown Orchestra durant sa période la plus prolifique et révolutionnaire, est décédé le 23 septembre. Il avait 80 ans.

“Avec une grande tristesse, nous devons annoncer que Pee Wee est décédé hier soir à la suite de complications cardiaques”, a déclaré sa famille dans un communiqué.

“Nous travaillons sur des plans pour célébrer sa vie merveilleuse et espérons que vous prendrez tous le temps d’écouter sa musique et de poursuivre son héritage.”

Ellis est considéré comme l’un des architectes du funk, ayant co-écrit et arrangé pour Brown les enregistrements phares “Cold Sweat” et “Dis-le fort, je suis noir et je suis fier. ”

Alors que les manifestations de Black Lives Matter balayaient le monde l’été dernier, près d’un demi-million de personnes ont diffusé l’hymne des droits civiques “Say It Loud”.

“Je suis profondément fier”, a déclaré Ellis à The Independent, “d’avoir joué un rôle dans la création d’une chanson qui inspire les jeunes d’aujourd’hui.”

Ellis est né à Bradenton, en Floride, le 21 avril 1941. Adolescent, il a déménagé avec sa famille à Rochester, NY, où il a commencé à jouer professionnellement aux côtés de jeunes musiciens Chuck Mangione et Ron Carter ; avec ses revenus, il a voyagé à Manhattan et a étudié avec la légende du jazz Sonny Rollins, établissant une amitié pour la vie.

“Je ne sais pas ce qui m’a poussé à penser que c’était bien de demander à Sonny de m’enseigner, mais il était très ouvert et généreux”, a expliqué Ellis dans la même interview. Ellis a ensuite rejoint l’entourage de James Brown sur la recommandation du trompettiste Waymon Reed.

Rejoignant le groupe de Brown au début de 1967, il a inculqué des répétitions disciplinées et des arrangements plus sophistiqués, menant à une série d’enregistrements et de performances live sans précédent.

« En tant que chef de file du jazz, je ne connaissais vraiment pas James Brown lorsque j’ai rejoint le groupe, mais ma première nuit dans les coulisses à regarder le spectacle (ce que tous les nouveaux membres du groupe devaient faire) m’a coupé le souffle…. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais », a rappelé Ellis à ABC News en 2015.

En plus des succès de Brown et des nombreux échantillons de hip-hop, Ellis a écrit et orchestré une série d’enregistrements instrumentaux mettant en vedette son saxophone, dont « The Chicken », initialement publié sur l’album de Brown, The Popcorn. La composition d’Ellis est devenue un incontournable des groupes de jazz et de funk après sa reprise désormais légendaire du bassiste Jaco Pastorius. Ellis a également dirigé un groupe dérivé de Brown, The Dapps.

Après son départ du camp Brown en 1969, Ellis est devenu un arrangeur recherché, en particulier pour le label de jazz-funk CTI Records et en travaillant avec la légende du R&B Esther Phillips.

En 1972, il a cofondé le groupe de jazz-rock funk Gotham, dont l’album Motown, Pass the Butter, est devenu une source d’échantillons pour les artistes hip-hop dont Cru feat. Black Rob et Lords of the Underground. Ellis a ensuite commencé un long passage en tant que chef d’orchestre et arrangeur pour Van Morrison.

Ellis avait depuis joué avec plusieurs groupes, dont The JB Horns, une réunion avec d’anciens camarades de groupe Maceo Parker et Fred Wesley; sa propre assemblée Pee Wee Ellis; Ginger Baker Jazz Confusion; et avec une série d’artistes africains à la fois en direct et sur disque.

Résident du Royaume-Uni depuis son travail avec Van Morrison, il a obtenu un doctorat de l’Université Bath Spa en 2014.

Suite à l’annonce du décès d’Ellis, ses pairs et collègues lui ont rendu hommage, notamment le directeur de tournée de James Brown, Alan Leeds.

« Pee Wee a mis les idées de James Brown en musique. Si JB créait du funk, Pee Wee Ellis aussi. La seule chose plus riche que son ton sur son cor était son amour de la vie et son sens de l’humour.

Écoutez quelques-uns des travaux fondateurs de Pee Wee Ellis ici.