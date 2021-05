Alfred Schreuder fait l’éloge du personnage de Barcelone après sa victoire à Valence

Alfred Schreuder était l’homme sur la ligne de touche pour Barcelone dimanche, en raison de l’interdiction de la ligne de touche de Ronald Koeman, et était heureux de parler de la performance de son équipe après la victoire.

Les géants catalans ont maintenu leurs espoirs de titre avec seulement quatre matchs à jouer après être venus de l’arrière pour battre Valence 3-2 dans un match intrigant.

Schreuder était satisfait de la façon dont son équipe a réagi à l’idée de marquer un but et a déclaré que la confiance reste élevée pour pouvoir terminer la saison en tant que champions.

«Nous avons fait preuve de caractère et la réaction a été bonne», a-t-il déclaré. «Nous sommes vivants dans la course au titre et c’est très serré. Nous ne regardons pas les autres, nous nous regardons.

«La semaine prochaine ne sera pas un match final, il en restera quatre autres et nous faisons confiance à nos joueurs pour gagner la Liga. Nous avons réduit l’écart avec l’Atlético depuis janvier et nous avons bien concouru ces trois derniers mois.

«Le passé ne peut pas être changé, et maintenant nous nous tournons vers le match de l’Atletico. Nous avons encore beaucoup de choses entre nos mains. »

