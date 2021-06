Alfredo Adame a répondu aux moqueries de Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo et Rey grupero – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Alfredo Adame a été la cible de moqueries et de critiques après lors des dernières élections du 6 juin n’a même pas obtenu 1% dans la préférence des électeurs de la mairie de Tlalpan, où l’acteur s’est présenté avec l’intention d’obtenir un siège à la Chambre en tant que député fédéral aux mains du Parti progressiste des réseaux sociaux (RSP).

Après avoir été à la dernière place du concours électoral face au vainqueur, son ancienne belle-sœur Rocío Banquells, candidate de la coalition PAN-PR-PRD, a obtenu la députation de ce maire de Mexico lors de la soi-disant « plus grande élection de l’histoire ».

Après avoir transcendé le fait que le parti politique perdra son enregistrement en raison d’une faible préférence électorale, des personnages tels que le journaliste Gustavo Adolfo Infante, le « chasseur de fantômes » Carlos Trejo et le youtubeur Rey grupero ils se sont moqués de l’animateur de télévision. C’est même son ex-femme Diana Golden qui a affirmé qu’Adame était “un pauvre diable”.L’acteur a critiqué le fait que Gustavo Adolfo aurait causé un problème dans la famille Pinal (Photos: Infobae Archive // ​​​​Instagram @gustavoadolfoinfante)

Maintenant, l’acteur s’est défendu et s’en est pris à ses ennemis. Voici ce qu’il a dit dans une interview avec le programme Gossip :

« Ce trio de cochons… Qui sont-ils pour se comparer à moi ? Ils n’ont pas d’antécédents, ils n’ont pas de prestige, ils n’ont réussi à rien », se référant aux personnages susmentionnés.

En colère, l’ex-mari de Marypaz Banquells a évoqué la polémique actuelle à laquelle fait face la journaliste d’Imagen Televisión après avoir laissé place à Frida Sofía il y a deux mois, qui a dénoncé que son grand-père Enrique Guzmán l’avait “tâtonnée” depuis qu’elle avait cinq ans.» ( Gustavo Adolfo) est un cochon qui crache de la boue de sa bouche, voyez ce qu’il fait avec la famille Guzmán Pinal, avec d’autres personnes, c’est ce qu’il est et il s’est ouvertement moqué, pensez-vous que ce crapaud naco s’en va vers moi ? Peu importe ce que pense Carlos Trejo ou ce qu’il pense ou ce que pense un étalon transgenre comme Rey Grupero ? Il ne se passe rien”. Il y a quelques mois, une femme a assuré qu’Adame avait tenté de l’embaucher pour diffamer le yotuber Rey grupero : elle voulait qu’il dise qu'”il était son souteneur” (Photo : Instagram @reygruperomx @alfredoadame2021)

Concernant son ennemi indéfectible Carlos Trejo, avec qui il a mené de multiples combats depuis des années dans les médias, il s’est une nouvelle fois exprimé avec mépris, et a également condamné les présentateurs de l’émission Esteban Macías et Martha Susana pour lui avoir présenté des images de la “chasseur de fantômes”:

“Je me demande qui est le plus idiot ? Cet idiot ou toi qui le donne et fais de lui ton rock star… Les journalistes de show aux États-Unis ne font pas ça, ils veulent me réchauffer, les gens me connaissent et savent qui je suis. Ils sont stupides, si tu voulais être objectif tu m’aurais demandé ce qu’ils m’ont demandéIls ne me font pas écouter cet idiot », a-t-il affirmé.

L’acteur a également accusé que dans le bureau du maire de Tlalpan “il y avait une main noire”, parce que assuré qu’à un certain moment des élections, il était en tête du décompte des voix avec plus de 50 % des préférences des électeurs, et a souligné qu’il avait ressenti le soutien des citoyens qui lui ont fait preuve de solidarité.

Adame a de nouveau fait référence à ses adversaires, et a assuré qu’il rentrerait chez lui “pour continuer à manger trois fois par jour”. Il a également déclaré être un homme d’affaires prospère et que “Ils le manquent”, donc il ne contestera pas l’élection ni ne demandera le décompte des voix.

« Savez-vous ce qu’ils m’ont mis sur mes réseaux sociaux ? ‘Je te félicite’, ‘tu es la vérité’, que se passe-t-il sur les réseaux sociaux ?… des gens frustrés et amers qui ne seront jamais comme moi, qui n’auront jamais le succès que je suis, qui n’en aura jamais 1 % de ce que j’ai, et ce sont des gens frustrés et amers qui veulent m’embêter”, a-t-il conclu.

Source : Infobae