Alfredo Adame accuse Gustavo Adolfo et d’autres personnages célèbres d’avoir tenté de l’assassiner – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Alfredo Adame considère que son visage suscite l’envie à tel point que parce qu’il est beau, ils ont tenté de l’assassiner. Le chauffeur, qui a inspiré une cumbia pour sa défaite aux dernières élections, assure que Gustavo Adolfo Infante et d’autres célébrités ont élaboré un plan pour le faire disparaître.

Le présentateur, qui s’est manifesté par son désir apparent de voler l’argent des campagnes électorales, a accusé Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, Rey Grupero et Pablo Mendizábal de vouloir l’assassiner et assure que les plans qu’ils ont pour tenter contre sa vie sont toujours debout.

Celui qui a également travaillé comme acteur, a indiqué dans une interview au magazine TV Notes qu’au milieu de l’année dernière un producteur, nommé Héctor Aguilar, l’avait sollicité pour faire partie d’une émission de télé-réalité basée sur Big Brother.

Dans la production, Adame a dû vivre avec des personnalités avec lesquelles il est en conflit depuis des années, comme Carlos Trejo. Il a commenté qu’un tel producteur Aguilar n’existait pas et qu’en réalité l’objectif était de l’installer dans un lieu inconnu à Aguascalientes pour être torturé et battu par des célébrités avec lesquelles il s’est battu publiquement et a soutenu que Gustavo Adolfo était le chef du macabre plan.

«Je n’ai aucun doute que Gustavo Adolfo est le chef intellectuel d’un plan macabre pour me faire du mal ou me tuer, et tout cela parce qu’il est un petit toxicomane qui m’envie parce que je suis beau et millionnaire; il avait prévu de m’emmener dans un ranch sur l’autoroute Zitácuaro avec Carlos Trejo, Rey Grupero, Héctor Aguilar et Pablo Mendizábal “

Dans ses déclarations, il a déclaré qu’il n’était pas expliqué pourquoi Infante avait commencé à l’humilier à la télévision et avait cédé pour inviter Rey Grupero et Trejo à son émission, « De Primera Mano », pour fulminer contre lui.

« Tout allait bien entre nous. Écoutez, Gustavo Adolfo est une personne qui m’a toujours envié ; le gars est frustré, amer, gêné. Il a eu la chance de passer de lécheur de bottes de Pati Chapoy à l’homme de confiance de Quiñones sur Radio 13 ; mais c’est un être méprisable qui s’implique avec les trans, il a beaucoup de queue sur laquelle marcher », a déclaré Adame.

Concernant le prétendu plan avec lequel ils voulaient le faire disparaître, il a ajouté qu’il avait pu le découvrir grâce à l’aide d’un de ses producteurs.

« J’ai une chaîne YouTube et mon producteur, Fernando, qui est également d’Aguascalientes, a commencé à enquêter sur son territoire qui était ce type, ceci parce que je le lui ai demandé. Il s’avère que ce type, Héctor Aguilar, personne ne le connaissait là-bas, il n’était pas celui qu’il prétendait être. Je n’avais plus aucun doute qu’il s’agissait d’un plan de disparition ».

Le chauffeur a assuré qu’ils voulaient l’emmener dans un ranch à Zitácuaro en collusion avec Gustavo Adolfo Infante et les autres célébrités mentionnées pour le frapper ou le tuer. Il a expliqué qu’ils lui avaient demandé de partir sans voiture et seul, en plus d’insister pour qu’il ne dise rien sur le projet car ils pourraient voler leur idée.

Gustavo Adolfo a répondu aux accusations d’Adame, indiquant que le projet de style Big Brother est réel et qu’ils ont décidé de ne pas avoir l’ex-animateur de « Hoy ». Il a commenté qu’Héctor est un homme d’affaires dans le monde de la musique et a travaillé comme assistant de Rafael Inclán ; Il a déclaré que son idée était de réunir des personnalités controversées célèbres telles que Ghostbusters, Rey Grupero, Alfredo Adame, Niurka Marcos et Karla Panini, ayant un intérêt particulier pour l’ancien candidat adjoint, cependant, ils ont décidé de ne pas le prendre en compte.

En ce qui concerne les insultes qu’Adame lui a lancées, Infante a déclaré qu’elles étaient le résultat de ses accès de colère insensés et qu’il est actuellement une personne sans carrière ni soutien en raison de ses controverses.

« Oui, je suis petit, la face de grenouille, envieux, je n’ai jamais pu avoir de femme et ainsi de suite. D’accord, mais je ne pense pas que sa vie soit jolie : elle n’a pas d’amis, ses enfants ne lui parlent pas, elle n’a pas de partenaire et elle n’a pas de travail, et sa réputation est brisée. Il est fou, fini et en ruine ! », a déclaré Gustavo Adolfo Infante.