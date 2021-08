Alfredo Adame accuse Lizbeth Rodríguez d’avoir caché Laura Bozzo dans sa maison – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La rivalité qui existe entre Laura Bozzo et Alfredo Adame n’est pas un secret, c’est en 2018 que les deux ont commencé à lancer une série de commentaires dans lesquels leur mauvaise relation était évidente, mais la lutte médiatique de l’époque s’est à nouveau révélée à cause du Le chauffeur a assuré que c’était lui qui avait appelé la SAT pour dénoncer le Péruvien pour avoir vendu une propriété qui avait été reprise et insiste sur le fait qu’elle est cachée dans la maison de Lizbeth Rodríguez.

Dans une interview pour l’émission Libérez-le ici, Alfredo Adame a célébré que le chauffeur était lié à un processus d’évasion fiscale et a assuré que la citation à comparaître qui avait été faite au chauffeur pour qu’il comparaisse dans la prison à sécurité maximale d’Almoloya, dans l’État de Mexico faisait suite à une plainte qu’il avait déposée.

« Je contacte le système d’administration fiscale et leur dis : ‘Laura Bozzo, l’animatrice de télévision, a commis un crime. Il a vendu un condo dont vous avez repris possession. Je leur ai donné l’avertissement (…) quand j’ai des ennemis je m’informe et je les cherche et j’enquête sur eux et tout ça, je le savais déjà, j’avais déjà donné l’avertissement il y a six mois… puis, tout ce que les autorités prennent d’enquêter », a-t-il exprimé.

Dans cette interview, Alfredo Adame a assuré que la procédure judiciaire à laquelle Laura Bozzo est confrontée doit être menée en prison, donc même si elle soutient qu’elle a des maladies, elle doit marcher en prison à un moment donné, mais maintenant dans un discours pour le programme Amor y Fuego, l’acteur a également insisté sur le fait qu’il a reçu l’avis que le Péruvien refuse de se présenter à sa convocation et se cache dans la maison de Lizbeth Rodríguez.

“J’ai eu quatre sifflets que Laura Bozzo cache dans la maison de Lizbeth Rodríguez, qui est une ancienne conductrice de Badabun et je n’en doute pas un peu car elle est tout aussi folle que Laura Bozzo”, a déclaré Adame.