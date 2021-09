Alfredo Adame contre Magda Rodríguez et Andrea Legarreta répond

Une fois de plus Alfredo Adame fait son truc !L’ancien animateur de l’émission Hoy s’est exprimé sans hésitation et avec tout contre Magda Rodríguez, qu’il a qualifiée de « satanique » et Andrea Legarreta a défendu qui que ce soit son patron.

Alfredo Adame, qui a déjà eu des altercations avec Andrea Legarreta, a souligné, que le producteur de Aujourd’hui Ce n’est plus parmi nous qu’il était « satanique », assurant qu’il appartenait à une secte satanique.

L’acteur a également indiqué que Magda Rodriguez Elle faisait partie d’une secte satanique à laquelle appartient également Carlos Trejo et grâce à cela, elle a réussi à obtenir un grand succès en tant que productrice à la télévision mexicaine.

Cela peut vous intéresser : Demi Rose exhibe ses charmes comme un monument en Italie

La belle Andrea Legarreta, qui appartient toujours au programme Hoy, a préféré répondre à Adame de la meilleure des manières, l’ignorant. La conductrice a indiqué qu’elle ne l’a pas vu, qu’elle ne l’a pas entendu et qu’elle préfère ne pas le voir.

Cela peut vous intéresser: “Vicente Fernández sera interprété par Jaime Camil dans une biosérie”

C’est dans une interview pour Grupo Imagen que la femme d’Erik Rubín a été interrogée sur ce qu’a dit Alfredo Adame, qui à un moment donné était son partenaire à Hoy ; mais après tout le mal qu’il lui a fait, elle préfère le silence.

Cela peut vous intéresser: Galilea Montijo dans une robe jaune couverte reçoit des compliments

La star du Hoy Program a également été interrogée sur d’autres sujets, comme Laura Bozzo, mais Legarreta préfère ne pas s’attirer d’ennuis et ne pas trop donner d’avis sur ces situations.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Ce ne serait pas la première fois que la productrice Magda Rodríguez était liée à des rituels et autres, dans le programme Chisme No Like, ils ont assuré qu’elle effectuait des rituels pour son succès et Mhoni Vidente a indiqué la même chose.