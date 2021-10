Alfredo Adame ex-pilote sans le sou de Hoy apparaît sur VLA

L’ancien chauffeur de Hoy apparaît à Venga La Alegría « sans argent » | Instagram

Il y a quelques jours, la nouvelle a commencé à être partagée selon laquelle l’un des anciens animateurs du programme Hoy est en faillite, il est récemment apparu dans Viens la joie, déclarant qu’il n’avait pas d’argent du tout.

Il convient de noter que toute célébrité et star du divertissement a la liberté de rechercher de meilleures opportunités d’emploi, c’est pourquoi nous avons vu plusieurs chauffeurs aller travailler dans d’autres endroits.

Comme vous le savez bien, les deux programmes sont en concurrence directe, d’autant plus que VLA a commencé à avoir une plus grande popularité auprès du public, curieusement nous avons également vu plusieurs chauffeurs passer d’une chaîne de télévision à une autre.

Alfredo Adamé visité le célèbre programme Venga La Alegría animé par Cynthia Rodríguez, El Capi Pérez et d’autres stars célèbres de l’industrie.

Au cours de la transmission, il a « affirmé » qu’il n’avait pas d’argent pour manger, ses commentaires étaient évidemment les plus sarcastiques, mais il a commenté cela en raison du fait que son ex-femme Diana Golden avait fait des commentaires à son sujet parce qu’il n’avait pas payé. son argent devrait.

Les acteur Il affirma que ce n’était pas un péché d’être pauvre et qu’à vrai dire il l’était, pourtant il vécut le plus heureux possible et en profita pour critiquer la cupidité de son ex-femme.

Il y a quelque temps, lorsqu’il a eu une altercation avec des personnes qui le critiquaient parce qu’il faisait du prosélytisme avec un parti politique, où ils prétendaient qu’il avait reçu de l’argent, il a affirmé qu’il n’avait pas besoin d’argent car il était millionnaire et avait de nombreuses entreprises.

Bien qu’Adame ait plus de 32 ans de carrière à Televisa, qui a commencé précisément en tant qu’acteur en 1989, à ce jour, il continue d’agir, sa participation la plus récente remonte à 2018 dans Por Amar Sin Ley, dans le rôle de Hugo Arteaga.

Alfredo Adame, ex-mari de Diana Golden, était l’hôte de la Programme d’aujourd’hui de 1998 à 2003 environ ce qui correspond aux première, deuxième et troisième étapes du programme à l’époque des crédits partagés avec :

Andrea Legarreta Talina Fernández Angélica Vale Martha Carrillo Sofía Villalobos Toño de Valdés Anselmo Alonso Carlos Eduardo Rico Horacio Villalobos Capi Albores Galilea Montijo

Vous vous souviendrez sûrement qu’Alfredo Adame a eu un gros problème avec Andrea Legarreta, car une forte controverse a commencé concernant des infidélités envers son mari Erik Rubín, plus tard l’acteur a été banni de la télévision, on dit que l’animateur y est pour quelque chose .