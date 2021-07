Alfredo Adame facture 49,99 $ pour envoyer des salutations et “mentionner les mères” – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’acteur et ancien candidat des réseaux sociaux progressistes Alfredo Adame a profité de la popularité qu’il a acquise pour s’en prendre aux électeurs lors de sa course électorale et accuse désormais “d’avoir mentionné des mères”.

Selon un rapport d’El Universal, l’interprète et homme politique vend actuellement les “mentions” via l’application Go for you, où il facture la somme de 49,99 USD et elles sont à la disposition du grand public aux États-Unis.

En plus de cela, après une carrière politique chahutée, Adame a annoncé son retour à la télévision et qu’il n’exclut pas la possibilité d’entreprendre un projet sur Televisa.

Lors d’une rencontre avec les médias devant les locaux de la chaîne de télévision San Ángel, l’ancien candidat à la députation fédérale a évoqué sa réintégration dans le monde du spectacle et assuré qu’il chercherait une nouvelle opportunité liée au métier d’acteur.

« C’est avec plaisir que je reçois l’invitation. Pas de « rancune », comme on dit. Sans colère, sans rancune, sans rien et en travaillant. Mon truc, mon truc, c’est de travailler », a déclaré l’acteur de mélodrame à partir d’une vidéo disponible sur la chaîne YouTube d’Eden Dorantes.

“Je contemple diverses choses, Televisa me propose diverses choses et, d’autre part, des choses de théâtre, beaucoup de choses”, a déclaré Adame, et lorsqu’on lui a demandé son retour dans les feuilletons ou en tant qu’animateur, il a répondu qu’ils avaient appelé. lui d’agir, mais pour présenter un programme il a seulement dit : « il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs projets.

Il a révélé qu’ils l’avaient appelé de San Ángel, qu’ils avaient levé le veto et lui avaient donné son badge pour entrer dans les installations de l’entreprise. C’est après qu’Adame a dit au revoir à la chaîne de télévision en 2017 sans avoir à rappeler.

À cette époque, il s’est même avéré que Televisa lui avait opposé son veto parce qu’il avait participé à l’émission de TV Azteca, El club de Eva.

À cet égard, Adame a fait valoir qu’il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles il a été retiré de la société, puisqu’il avait demandé aux administrateurs si sa participation à Azteca causerait des dommages à leur travail, ce à quoi il a reçu une réponse négative.