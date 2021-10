Alfredo Adame prétend être plus célèbre que Fernando Colunga | .

Même si les deux acteurs sont connus, pour certains internautes il y a un grand décalage entre l’un et l’autre, cela n’intéresse pas Alfredo Adame qui a déclaré dans une interview que sa popularité en tant que star dans les feuilletons mexicains était supérieure à celle de Fernando Colunga.

Il convient de mentionner qu’en fait Alfredo et Fernando sont connus, mais ce n’est pas seulement à cause de leur carrière d’artiste, comme c’est le cas avec le protagoniste de « La Usurpadora ».

C’est plutôt dû au fait que Alfredo Adamé il est encore plus connu pour les scandales dans lesquels il a été impliqué ou les polémiques qu’il a lui-même suscitées avec certains de ses propos.

La même chose s’est produite dans une interview avec un youtuber il y a longtemps, où Adame a mentionné qu’il était sans aucun doute plus connu, réussi et influent dans le show business que Fernando Colunga, il a également ajouté que sa carrière a été plus productive que celle de l’acteur né dans le CDMX.

La vidéo où ces mots sont mentionnés a été partagée sur une chaîne YouTube par Alejandro Zuñiga Telenovelas y Series, et a pour titre : « Ils coulent Santamarina – Fernando Colunga ninguneado – Rutty et les frères Boyer », nous la partagerons tout de suite avec vous.

Cela dure 28:50 minutes, mais c’est à partir de 14:50 que commence la nouvelle des deux acteurs.

Les fans de ce programme ont commencé à donner leur avis sur les déclarations qu’il faisait Alfredo AdaméIl a été mentionné que la plupart des feuilletons de Colunga étaient plus connus que ceux de son partenaire.

Fernando Colunga est un excellent acteur mexicain, c’est un professionnel et dans quelques années il sera un premier acteur mexicain, vous verrez. J’espère que je ferai bientôt un nouveau roman au Mexique », a commenté un fanatique.

Quand Fernando Colunga a-t-il commencé sa carrière ?

Fernando Colunga a 55 ans, il a commencé sa carrière en 1988, vous ne le saviez peut-être pas, mais au début il était le sosie de l’acteur Eduardo Yáñez, précisément dans le roman « Sweet challenge ».

Il a participé à un total de 24 feuilletons mexicains, avec environ 14 d’entre eux, dans les autres au début de sa carrière, il n’a participé qu’en tant que personnage de plus et la même chose s’est produite avec le plus récent d’entre eux.

La dernière telenovela dans laquelle l’acteur a joué remonte à 2012-2013 était « Parce que l’amour commande », bien que ce ne soit pas l’une des plus célèbres, elle est devenue très populaire car deux ans se sont écoulés depuis son dernier projet.

Quand Alfredo Adame a-t-il commencé sa carrière ?

L’acteur Alfredo Adame a actuellement 63 ans, 8 ans de plus que Colunga, il a commencé sa carrière en 1980.

Le total des feuilletons auxquels il a participé est de 25, un de plus que Fernando, bien qu’il ait commencé sa carrière 8 ans avant lui.

Les projets dans lesquels l’acteur a joué étaient 8 au total, précisément le premier auquel il a participé, plus tard il n’a eu que des participations spéciales ou stellaires et une antagoniste.