Alfredo García Heredia terminera une belle saison à Empordà Golf- Ten Golf

Alfredo Garcia Heredia. © Octavio Passos / .

Alfredo Garcia Heredia, numéro 4 de la Tournée du défi, est l’un des gagnants qui atteint le Défi Empordà pour terminer une saison avec cinq top 5 qui l’ont ramené à l’European Tour, auquel il revient complètement différent.

L’Asturien a disputé le circuit européen pour la première fois en 2009 par le biais de l’école et est revenu jouer toute la saison en 2011 jusqu’à ce qu’il perde la carte et revienne en 2022 en tant que « joueur complètement différent ». Cette année, il a débuté par une troisième place au Irish Challenge, 4e au Cádiz Challenge (où l’année dernière il était 2e), 3e au Le Vaudreuil Challenge, il a remporté le B-NL Challenge Trophy et 4e au Challenge allemand. avec lequel il a gagné le droit de jouer sur le circuit européen l’année prochaine.

« Quand j’ai gagné aux Pays-Bas, je jouais aussi bien que dans la plupart des tournois dans lesquels j’étais sur le point de gagner, mais on ne gagne pas quand on veut, mais quand il le faut. Ce fut une semaine plus épique que la normale, un play-off à 4 joueurs qui s’est résolu en 7 trous… c’était clairement ma semaine.

Je jouais bien depuis longtemps, mais j’étais trop à l’aise, dans ma zone de confort ; Ma femme m’a dit que j’avais beaucoup de potentiel dont je ne profitais pas et que je devais sortir de cette zone de confort. Après les tournois aux Canaries, je n’allais pas aller au Challenge et c’est elle qui a insisté pour que je ne rate pas d’opportunités… et me voilà, avec la carte pour l’année prochaine !

Mon jeu n’a pas beaucoup changé, ce sont de petits changements. Je n’ai pas vu physiquement Jorge (Parada, son cousin) depuis deux ans, mais il corrige certains aspects de moi par vidéoconférence. Jorge a insisté sur le fait que je devais investir dans un compteur, et j’ai eu le Foresight GC Quad, ce qui était un investissement important, mais c’était essentiel pour faire un saut dans mon jeu. Aujourd’hui, sans une machine de ces caractéristiques, les pièces sont désavantagées.

Le changement a été un ensemble de choses, d’équilibre personnel avant tout. Tout s’additionnait pour 2020 mais avec tout le désordre ce sera l’année prochaine quand je reviendrai sur le Tour. Si vous pouvez le rappeler, car tout est différent. Parfois quand tu arrives sur le Tour tu ne vois pas la réalité, l’école peut être un coup de chance et ça m’est arrivé ; vous venez sur le Tour et vous n’êtes pas prêt à concourir à ce niveau.

Quand j’avais la carte, je n’étais pas la moitié du joueur que je suis maintenant, c’est comme le jour et la nuit. Maintenant, je suis un handicap 0 et avant c’était un handicap 20. Maintenant, je planifie le jeu différemment, je suis plus équilibré, plus solide, plus confiant, le cocktail idéal des bons joueurs. L’âge fait mûrir. Le golf est toujours un sport où de nombreux facteurs influencent, mais maintenant j’ai les choses beaucoup plus claires et une année passionnante devant moi.

Jouer aux États-Unis reste un de mes objectifs. Tout est question de bons résultats, et j’espère pouvoir participer à des tournois du PGA Tour comme beaucoup de mes amis. Physiquement je vais bien, l’âge au golf finit par être un chiffre et la distance me respecte, je vais bien.

Finir l’année en jouant ici à l’Empordà Golf est merveilleux. Jouer en Espagne m’amuse, ça me motive. Par rapport aux autres pays que nous visitons, les cours que nous jouons en Espagne sont un luxe, comme celui-ci ».

Ils seront au total 25 espagnol ceux qui contesteront le Défi Empordà, dont 9 membres de l’équipe RFEG ProSpain : Ángel Hidalgo qui se battra pour sa deuxième victoire et atteindra l’European Tour, Iván Cantero, Alex del Rey, Lucas Vacarisas, Eduard Rousaud, Javier Sainz, Scott Fernández, David Borda et Manuel Elvira .

La compétition débutera jeudi avec 108 participants, après le retour de vendredi la coupe sera faite dans le classement que passeront les 60 premiers classés et ex aequo, qui seront ceux qui disputeront les deux derniers tours de leur lutte pour la victoire dans le Défi Empordà, le premier de deux tournois consécutifs disputés en Golf de l’Empordà.

Les Défi Empordà Il sera soutenu par le Challenge Tour, Empordà Golf, le Conseil provincial de Gérone à travers l’Office du tourisme de la Costa Brava et de Kyocera et la Fédération royale espagnole de golf. Le promoteur et organisateur est JGolf.

L’Empordà Challenge soutient la célébration de la Coupe Solheim 2023.