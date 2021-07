Alfredo Marcano a remporté le titre léger, jr. KO dans le 10e. tour à Kobayashi

Il y a 50 ans à Aomori au Japon

Le Cumanien Alfredo Marcano, est devenu le premier Vénézuélien à remporter un combat par KO au Japon pour obtenir la ceinture de Champion du Monde de la catégorie Poids Léger Jr. en détrônant alors le tenant du titre Hiroshi Kobayashi au dixième round. Alfredo a dû surmonter de nombreux obstacles pour gagner ce combat entre eux deux obstacles très lourds tels que la grande qualité du champion et la chaleur infernale qui régnait dans la ville d’Aomori à laquelle il fallait ajouter la fièvre qui émanait des lampes qui éclairaient la bague. Le combat a connu un développement très excitant car les styles et la valeur des boxeurs étaient très similaires, une bonne technique, un punch acceptable et un grand courage au combat.

Antécédents

Au moment du combat, le champion Kobayashi avait un record de 61 victoires, 9 par KO, 8 défaites et 4 nuls, tandis que le Vénézuélien avait un record de 33 victoires, dont 22 par KO, 8 défaites et 4 nuls. Certes dans les deux cas ces records ne reflètent pas la grande qualité de chacun, Kobayashi avait unifié la couronne WBA et WBC Jr. Lightweight en mettant KO son compatriote Yoshiaki Numata en 10 rounds le 14 décembre 1967 à Tokyo. Il a réalisé 5 défenses réussies : il a battu à deux reprises le grand styliste panaméen Antonio Amaya, l’équatorien Jaime Valladares, l’argentin Carlos Cañete et a fait match nul avec le philippin Rene Barrientos ; Il a également remporté un grand triomphe en battant par décision l’actuel champion WBA Feather, également japonais Shozo Saijo.

Marcano pour sa part de ses 22 KO, en avait réalisé 10 d’affilée et bien qu’il ait connu des hauts et des bas dans sa carrière par la suite, il était un homme au punch reconnu. À la fin des années 60, il affronta des combattants importants tels que les Mexicains Ricardo Arredondo, et Raúl Cruz, le Californien Ray Vega et le Panaméen Ernesto « Ñato » Marcel ; Juste avant l’homme noir de Colón, le Panama avait subi sa dernière défaite le 4 mai 1971 au Nuevo Circo de Caracas. Probablement ce revers a encouragé les habitants de Kobayashi à donner une chance aux Cumanés puisqu’ils pensaient qu’en perdant avec Marcel, on voyait qu’il n’était pas si dangereux.

Le combat

Au premier tour, Alfredo a fait une démonstration mémorable de la façon dont un Left Jab est utilisé; Il a porté plus de vingt de ces coups sur le champion assommé. Plus tard, nous avons appris que les trois juges japonais ont vu ce tour en faveur de Marcano. Mais Kobayashi n’est pas monté sur le ring pour que sa couronne soit retirée facilement ; Dans les rounds suivants, il s’est battu comme un lion et a montré au Vénézuélien qu’il était toujours le champion. Au sixième tour, Alfredo a clairement dominé Hiroshi et a à nouveau forcé les juges à lui attribuer le tour à l’unanimité. Mais la chaleur criminelle de la ville d’Aomori faisait également des ravages.

Aux septième et huitième rounds, ils ont agi de manière égale, peut-être avec un certain avantage pour les Japonais, mais au neuvième, Kobayashi a lancé l’attaque et a mis le Vénézuélien en difficulté ; Lorsque les Cumanés étaient contre la corde recevant une punition, l’arbitre Yusako Yoshida a donné à Marcano un compte de protection, une question inhabituelle dans la boxe professionnelle. Cela a semblé donner au Vénézuélien suffisamment d’air pour répéter un upercut qui a frappé le Japonais au visage, le faisant tomber sur la toile. Comme c’était dans les dernières secondes de l’assaut, la cloche vint au secours des Japonais. Ils arrivèrent ainsi au dixième round très épuisés et au milieu d’une chaleur suffocante.

Ils sont allés au centre du ring pour libérer la dernière chose qu’il leur restait. Marcano a obtenu la meilleure part dans les changements à la fois; Il a emmené les Japonais dans les cordes et là, il l’a assommé avec des combinaisons difficiles. Dans la vente aux enchères, Marcano le renversa à nouveau; Le Vénézuélien a poursuivi l’attaque alors que Kobayashi ne se levait plus, il dévalait les cordes alors que son corner jetait l’éponge, un grand triomphe pour le Vénézuélien. Jusqu’au KO, les juges portaient les cartes comme ceci : arbitre Yosako Yoshida 43-40 ; Ken Morita 43-42 et Takeo Ugo 43-41 tous en faveur de Kobayashi. A noter que le combat était très serré malgré le fait que tous les juges étaient japonais et que le score à l’époque au Japon était de 5 à 4 et non de 10-9 comme maintenant.

Ainsi, le cumanien Alfredo Marcano est devenu le troisième champion du monde de l’histoire de la boxe vénézuélienne, après Carlos « Morocho » Hernández et Vicente Paul Rondón. Aujourd’hui, 50 ans après ce combat historique, nous nous souvenons du grand cumanien Alfredo Marcano, idole de la boxe vénézuélienne.

