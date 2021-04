Algarve, le nouveau défi de Marc Márquez

14/04/2021

Marc Márquez rejoint la compétitionCe week-end, après n’avoir pu disputer les deux premières courses du Championnat du Monde Moto: le GP de Doha et le GP du Qatar. Après neuf mois de récupération très longs, à la suite de la blessure grave à l’humérus droit et après avoir surmonté trois interventions, le huit fois champion du monde reprend son MotoGP et Il le fera au GP du Portugal sur une piste totalement nouvelle pour lui, l’Algarve.

Sans aucun doute, l’une des nouvelles les plus attendues a été Le retour de Marc aux stands du MotoGP et enfin, ce jour est arrivé. Le circuit international de l’Algarve, ou mieux connu sous le nom de Portimao, a récemment rejoint le championnat du monde de moto. Depuis le 2020 Il est présent, une année marquée par la pandémie causée par le covid-19 et l’année où le pilote de Cervera a été blessé sur le circuit de Jerez, il n’a donc pas pu concourir dans la saison ni courir sur cette piste. En ce sens, le catalan fait face un nouveau défi: Il n’a jamais gagné au Portugal dans la catégorie reine – quand il a couru sur le circuit d’Estoril – et, de plus, ce serait la première fois qu’il roulerait sur l’asphalte de l’Algarve.

Pourtant, Portimao, s’aventure comme un circuit pratiquement nouveau pour Marc Márquez, quelque chose qui pourrait être une difficulté supplémentaire à son retour en Coupe du monde. Il devra tester les sensations et s’habituer à la nouvelle piste, qui se positionne comme compétitive, impétueuse et aussi, comme l’une des plus louées du calendrier et où le sextuple champion de MotoGP n’a pas encore gagné, avec l’Autriche. Mais cela ne signifie pas que Cervera ne peut pas y parvenir.

Personne n’a plus envie que Marc lui-même de remonter sur sa Honda après si longtemps loin des circuits: «C’est une sensation formidable d’être de retour en MotoGP, avec mon équipe et ma moto; nous avons travaillé très dur pour y parvenir». Il a dit. Ce qu’il a ajouté: “Nous aurions aimé être au Qatar, mais finalement mes médecins m’ont déconseillé et je les ai écoutés.” “J’ai un peu d’expérience au Portugal, mais l’objectif de ce week-end est de bien travailler”, condamné. Et bien que le pilote vedette de Honda affronte ce qui est probablement la Coupe du monde la plus régulière de tous les temps, c’est pour penser qu’il reprendra la couronne après l’année dernière. Joan Mir (Champion MotoGP 2020) avec une seule victoire et six podiums en 14 grands prix.

Algarve, territoire de Miguel Oliveira

Oliveira a conquis le tracé du circuit international de l’Algarve l’année dernière (2020), suivi de Jack Miller et Franco Morbidelli. Le pilote du Red Bull KTM Tech 3 a signé un temps de 41’48.163 et a remporté la victoire, mais a également établi le record du circuit et la pole position lors de la journée de qualification de samedi. Portimao a 15 virages que Marc Márquez devra affronter: neuf à droite et six à gauche. De plus, la ligne droite principale permettra aux pilotes de tester le potentiel de leurs MotoGP avant de s’attaquer à une descente dans le virage emblématique du circuit.