ALGO atteint 1,90 $, les chances d’une tendance haussière constante existent

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Algorand est haussière aujourd’hui. ALGO/USD a continué d’augmenter hier. Un support local a été trouvé à 1,85 $.

L’analyse des prix d’Algorand d’aujourd’hui est haussière, car nous verrons probablement une poursuite de la hausse qui a commencé la semaine dernière après un bref test de la barre des 1,9 $. En conséquence, après une réaction plus haussière au cours des prochaines heures, ALGO/USD est susceptible de tester un plus haut plus haut.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, Bitcoin et Ethereum, se sont tous deux échangés dans le rouge, avec une perte de 2,88 et 2,99 %, respectivement. Pendant ce temps, Solana et VeChain (VET) dominent le marché, avec un gain d’environ 7,5%.

Mouvement des prix d’Algorand au cours des dernières 24 heures: Algorand réagit du 1,70 $ après une nouvelle vente hier

Le prix de l’ALGO/USD fluctuait dans une fourchette de 1,85 $ à 1,90 $, montrant une légère volatilité au cours des 24 heures précédentes. Le volume a augmenté de 19,25% et s’élève désormais à 214 millions de dollars, tandis que la capitalisation boursière globale est d’environ 10,68 milliards de dollars, ce qui la place à la 19e position parmi les meilleures crypto-monnaies.

Graphique ALGO/USD sur 4 heures : ALGO va-t-il voir une nouvelle baisse aujourd’hui ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix d’Algorand rebondir après un bref recul de 1,88 $. Il est probable qu’un sommet plus élevé sera établi avant qu’une autre baisse d’environ 20% ne se produise dans les prochaines 24 heures.

Graphique ALGO/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Après un bon départ au cours de la première semaine, l’action des prix de l’ALGO/USD a été baissière pendant la majeure partie du mois d’octobre. La valeur a culminé à 2,10 $ le 4 octobre, déclenchant un retracement initial.

Le 13 juin, les ours ont pris le relais et ont poussé le prix à 1,54 $ sur un volume inférieur. Les taureaux ont riposté le 14 juin en tentant de regagner le terrain perdu, mais un creux clair a été établi en dessous de 2 $, entraînant une nouvelle forte baisse à 1,60 $.

La semaine dernière, ALGO/USD a retracé une partie des baisses et a établi un nouveau plus haut inférieur à 1,90 $. Le deuxième test de résistance a eu lieu le lundi 17 octobre, avec une nouvelle baisse le lendemain. Le support local est maintenant tombé à 1,70 $ après une baisse des prix jusqu’au 4 septembre.

Conclusion de l’analyse des prix d’Algorand

Le prix d’Algorand est généralement baissier actuellement, car nous assisterons presque certainement à un autre plus bas local dans les prochaines heures. À partir de là, nous prévoyons que l’ALGO/USD continuera de baisser tout au long de cette semaine.

En attendant que Fantom aille plus loin, lisez nos guides sur les portefeuilles LTC, les portefeuilles Gero et les portefeuilles DeFi.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.