ALGO rebondit après une tendance baissière et teste 1,79 $

L’analyse des prix d’Algorand est haussière pour aujourd’hui. ALGO/USD a connu un nouveau test du support de 1,50 $ du jour au lendemain. Alogrand commence à monter en flèche aujourd’hui.

L’analyse des prix d’Algorand est haussière aujourd’hui, car un autre rejet d’une nouvelle baisse a été noté au niveau de support de 1,50 $ du jour au lendemain. Depuis lors, l’ALGO/USD a progressé, suggérant d’autres hausses à venir plus tard dans la journée.

Au cours des dernières 24 heures, le marché a été en baisse. Bitcoin et Ethereum sont tous deux en baisse de 1,81% et 2,7%, respectivement. Pendant ce temps, Solana (SOL) est toujours la moins performante avec une perte de 6,76%.

Mouvement des prix d’Algorand au cours des dernières 24 heures : Algorand rejette à nouveau le support de 1,50 $

La semaine dernière, le prix de l’ALGO/USD a atteint un sommet de 1,834 $ avant de se replier légèrement pour tester la région cruciale entre 1,53 $ et 1,78 $ lors de l’action d’aujourd’hui. La volatilité a été plutôt élevée au cours des dernières 24 heures, le volume des transactions ayant diminué de 22% et totalisant 711 milliards de dollars.

Graphique ALGO/USD sur 4 heures : ALGO prêt à franchir la résistance de 1,90 $ ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons observer que le prix d’Algorand recommence à prendre de l’ampleur, alors que les taureaux tentent de récupérer une partie des pertes subies plus tôt cette semaine.

Graphique ALGO/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix d’Algorand a subi une pression baissière importante au cours des semaines précédentes. ALGO/USD a atteint un nouveau sommet à 2,5 $ début mai, après un début de mois prometteur.

ALGO a suivi une tendance similaire, ce qui a entraîné un nouveau sommet plus élevé et le début de la consolidation dans une fourchette de plus en plus étroite au-dessus du support de 1,90 $. Lundi, l’action des prix d’Algorand a de nouveau chuté, cette fois à 1,50 $.

Après cette période, ALGO/USD a trouvé un support solide à 1,80 $ et s’est consolidé au-dessus du niveau pendant plusieurs jours, avant de tenter à nouveau de le franchir. Dans l’ensemble, cette évolution de l’action des prix pourrait entraîner une hausse de l’ALGO/USD plus tard dans la semaine, alors que les acheteurs envisagent un retour au-dessus du support majeur de 1,90 $, ce qui pourrait

Analyse des prix d’Algorand : Conclusion

L’analyse des prix d’Algorand d’aujourd’hui est haussière, car un nouveau swing bas a presque certainement été établi à la suite d’un troisième rejet de résistance à 1,50 $. En conséquence, nous prévoyons une reprise de l’ALGO/USD au cours des sept prochains jours et un retour au-dessus de 1,90 $.

