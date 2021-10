ALGO/USD est baissier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Algorand est aujourd’hui baissière. ALGO/USD a continué de baisser hier. Un support local a été trouvé à 1,70 $.

Aujourd’hui, le prix d’Algorand est en hausse, car nous pouvons anticiper une poursuite de la ligne de tendance au-delà de la barre des 1,75 $ vers un nouveau support au-dessus de 1,80 $. En conséquence, ALGO/USD s’inversera à la hausse suite à un autre mouvement haussier au cours des prochaines heures. Comme cette ligne de tendance coïncide avec la ligne de tendance baissière à moyen terme, nous pourrions assister à une cassure à la hausse dans les jours suivants et être à la hauteur de notre hypothèse haussière.

Mouvement des prix d’Algorand au cours des dernières 24 heures: Algorand réagit du 1,70 $ après une nouvelle vente hier

Algo/USD a poursuivi son mouvement baissier, baissant de plus de 6,4% depuis l’ouverture d’hier à 1,95 $, trouvant un support au niveau de prix de 1,70 $ aux premières heures de négociation européennes aujourd’hui. Notre principal support se situe en dessous des prix actuels du marché à environ 0,5 retracement de Fibonacci ou environ 1,80 $ à 1,85 $, où des acheteurs locaux devraient émerger pour de nouvelles opportunités de prise de bénéfices sur des positions courtes.

Aujourd’hui, comme nous pouvons anticiper une poursuite de la tendance à la baisse et que l’ALGO/USD devrait franchir le niveau de prix de 1,80 $ dans les heures qui suivent, nous assisterons à un nouveau mouvement baissier avant de nous attendre à un renversement mineur ou local à la hausse. À cette fin, il est conseillé de ne pas entrer de nouvelles positions longues aujourd’hui et d’attendre une cassure à la hausse pour trader avec la tendance.

Graphique ALGO/USD sur 4 heures : ALGO va-t-il voir une nouvelle baisse aujourd’hui ?

Le prix d’Algorand a augmenté sur le graphique en 4 heures après une brève reprise de 1,70 $, comme le montre la figure 7. Le plus haut plus bas sera très probablement établi avant de nouvelles baisses au cours des prochaines 24 heures, comme le montre le graphique en 4 heures.

Graphique ALGO/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Après un début prometteur au cours de la première semaine, l’action des prix d’Algorand a été baissière pendant la majeure partie du mois d’octobre. Après être passé du niveau de support de 1,55 $ le 4 octobre, ALGO/USD a culminé à 2,10 $, déclenchant une première chute.

Une troisième tentative a été faite pour pousser plus haut après le premier échec à 1,75 $, mais un sommet nettement inférieur a été établi, entraînant une deuxième baisse substantielle à 1,60 $.

Lundi, la paire ALGO/USD a récupéré une partie de ses pertes et a établi un nouveau plus bas proche de 1,90 $ la semaine dernière. Le 17 octobre, le deuxième test de résistance a eu lieu, avec une autre baisse lundi. Depuis lors, le prix d’Algorand a continué de baisser, avec un support local à 1,70 $ désormais remis en question.

Analyse des prix d’Algorand : Conclusion

L’analyse des prix pour aujourd’hui est haussière, avec un autre plus bas plus élevé attendu dans les heures suivantes. Plus tard cette semaine, nous pensons que ALGO/USD va continuer à baisser.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.