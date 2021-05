Algomint, Minter of Digital Assets d’Algorand, prêt pour le troisième trimestre 2021

Compartir

Dans un communiqué de presse cette semaine, l’équipe d’Algorand a annoncé qu’Algorand, le «pont d’or vers l’écosystème Algorand DeFi», arrivera sur le marché au troisième trimestre 2021. La plateforme apportera des liquidités et débloquera un plus grand potentiel DeFi dans le réseau Algorand .

Algomint

La plate-forme Algomint permettra aux utilisateurs d’investir, d’échanger, d’envoyer et de recevoir, d’emprunter et de prêter, de parier et de gagner des rendements avec 46 000 transactions par seconde et des frais de 0,001 USD par transaction.

Algomint permettra aux utilisateurs d’échanger des bitcoins sur le marché Algorand DeFi en leur demandant de frapper goBTC sur la plate-forme, tout en verrouillant le bitcoin d’origine à un ratio de 1: 1 dans un coffre-fort tiers. Les utilisateurs brûleront goBTC dans la même proportion lorsqu’ils retireront des bitcoins du réseau. Algomint utilisera cette même fonctionnalité pour d’autres actifs cryptographiques, tels que ETH et USDT. Avec un lancement de produit au troisième trimestre, la plate-forme proposera dans un premier temps goBTC et goETH comme premiers actifs de base à servir l’écosystème. Algomint cherchera également à s’engager avec les utilisateurs via un jeton de gouvernance, goMNT, qui devrait également être lancé au troisième trimestre de 2021. Au trimestre suivant, l’équipe prévoit le lancement de goUSD tout en introduisant une liquidité programmable via l’équilibreur d’échange décentralisé de l’équipe.

L’équipe

L’équipe Algomint est dirigée par les fondateurs de Meld Gold, Michael Cotton et AJ Milne. Meld Gold s’appuie sur le protocole Algorand pour accroître l’efficacité et l’accessibilité de la chaîne d’approvisionnement en or.

L’équipe Algorand voit clairement le potentiel autour de l’explosion DeFi et le cas d’utilisation applicable avec le protocole Algorand. Le communiqué de presse cite la croissance annuelle de DeFi à un taux de 7500%, malgré les défis d’Ethereum concernant la vitesse et les coûts de transaction. Le communiqué note également que seulement 1% des entrées de capitaux de Wall Street cette année est appliqué au réseau DeFi, faisant allusion à un potentiel substantiel sur le marché.

$ ALGO cherche à poursuivre ses efforts dans le paysage DeFi. | Source: ALGO-USD sur TradingView.com

Ce qui est dit

Dans le communiqué de presse, Algorand COO Sean Ford a déclaré qu’Algorand “fournira un pont nécessaire pour que les actifs numériques pénètrent dans l’écosystème croissant d’Algorand” et qu’il est enthousiasmé par les opportunités correspondantes pour les utilisateurs de s’impliquer dans la plate-forme. “Des outils comme Algomint servent de blocs de construction pour l’incroyable expansion de DeFi à Algorand que nous assistons actuellement”, a-t-il ajouté.

Et les partenaires ont fait écho à ce sentiment. Apollo Capital CFA et le directeur des investissements Henrik Andersson ont ajouté à la déclaration qu’Algomint «ouvrirait essentiellement le réseau Algorand à la croissance rapide que nous constatons ailleurs sur les marchés DeFi». Andersson considérait la proposition de valeur comme particulièrement précieuse, soulignant que «avoir la capacité de profiter de vitesses de transaction de 4 secondes et de coûts inférieurs à 0,001 $» fournirait au marché «une proposition très différente».

Image sélectionnée de Pixabay, graphiques de TradingView.com