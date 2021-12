Algorand (ALGO) échoue dans une tentative de rebond des prix

Algorand (ALGO / USD) a été l’un des tokens les plus durement touchés lors de la récente tendance à la baisse et malgré plusieurs tentatives de rebond, l’altcoin n’a pas enregistré de gains significatifs. Les pertes totales du jeton pour le mois ont dépassé les 20%.

Algorand a tenté de faire une fausse percée le 19 novembre et a dépassé les 2 $, mais le krach boursier qui s’est produit peu de temps après a entraîné une vente massive. Cependant, les ventes massives d’ALGO pourraient également indiquer un rallye haussier à venir.

Reprise d’Algorand attendue

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Comme le reste du marché, ALGO a passé les cinq dernières semaines dans une tendance baissière. Le minimum hebdomadaire pour le jeton est de 1,32 $, ce qui est un minimum inférieur. La baisse était due à une pression vendeuse accrue qui semble maintenant exagérée.

L’indice de force relative (RSI) d’Algorand se situe entre 50 et 40, ce qui indique généralement un marché haussier. Des ventes supplémentaires pourraient placer ALGO à des niveaux extrêmement survendus, ce qui pourrait signifier qu’un renversement majeur de la tendance vers des sommets supérieurs à 2 $ est probable.

Une fois la tendance baissière épuisée, ALGO entamera un rallye de soulagement pour tenter de récupérer les pertes subies au cours des cinq dernières semaines. Cependant, le marché des crypto-monnaies en général pourrait entraver toute tentative de rebond majeure.

La pression à la baisse sur les prix ALGO est également un résultat probable en raison des baisses du marché. Cependant, les ours sont très probablement plafonnés entre 1 $ et 1,10 $.

Lancement des fonds indiciels S&P tokenisés sur Algorand

Une tendance à la hausse d’ALGO est maintenant encore plus probable avec la dernière adoption majeure de la blockchain Algorand. Securitize, une société d’actifs numériques, a lancé deux fonds symbolisés par les indices S&P Dow Jones.

Les deux fonds tokenisés suivront le mouvement des prix des indices S&P et ont été développés sur la blockchain Algorand. Selon le cofondateur et président de Securitize, Jamie Finn, Algorand était un choix idéal car la société d’actifs numériques avait initialement émis une importante augmentation de capital Reg A + sur la blockchain.

De plus, Finn a noté la vitesse et la rentabilité d’Algorand, ce qui en fait un choix naturel pour soutenir le suivi de deux des indices les plus innovants de S & P.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent