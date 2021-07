Algorand est-il une bonne opportunité d’investissement en juillet 2021 ?

in

Algorand ALGO / USD toujours sous pression ; Le prix de cette crypto-monnaie est passé de 1,69 $ à 0,74 $ depuis le 7 mai 2021, et le prix actuel est d’environ 0,87 $.

Analyse fondamentale : Algorand a intégré la solution de conservation des actifs numériques de Copper

Algorand est une blockchain de preuve d’enjeu (PoS) créée par l’informaticien Silvio Micali et a été officiellement lancée en 2019. La principale caractéristique de ce projet comprend la participation ouverte, l’évolutivité, la sécurité et l’objectif de la transaction, mais il est important de mentionner que c’est le code peut être cloné, copié et utilisé dans d’autres blockchains.

Algorand peut exécuter des milliers de transactions par seconde et est plus sécurisé que les registres distribués de première génération. Algorand permet aux développeurs de créer de nouvelles applications sur sa plateforme grâce à un système transparent dans lequel chacun peut réussir.

Les tokens Algorand ont le symbole ALGO et pour interagir avec cette blockchain, vous devez utiliser des tokens Algorand. La confiance mondiale à travers la décentralisation est la mission de ce projet, et il est important de dire qu’Algorand a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année.

Aux dernières nouvelles, Algorand a intégré la solution de conservation des actifs numériques de Copper pour soutenir l’écosystème en pleine croissance. Copper.co est l’un des principaux fournisseurs de solutions de conservation et de négociation d’actifs numériques qui fourniront les exigences nécessaires pour permettre aux nouveaux produits et services lancés sur Algorand de prospérer.

« Avec un nombre croissant d’actifs publiés sur la blockchain d’Algorand ces derniers mois, il est essentiel pour nous de nous associer à des organisations de confiance comme Copper pour ajouter la garde de toute forme d’actifs créés et gérés par la communauté Algorand. Nous sommes ravis d’étendre l’écosystème d’Algorand avec Copper, en fournissant des solutions de conservation sécurisée qui ont fait leurs preuves sur 250 actifs numériques et plus de 40 bourses », a déclaré W. Sean Ford, COO d’Algorand.

Fondamentalement, Algorand a un grand potentiel ; La popularité de ce projet augmente dans le monde entier, mais il existe toujours un niveau d’incertitude. D’un point de vue technique, ALGO s’est affaibli par rapport à ses récents sommets supérieurs à 1,6 $, enregistrés le 7 mai, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

Analyse technique : les ours restent maîtres de l’évolution des prix

L’ensemble du marché des crypto-monnaies ne peut pas encore se stabiliser, et si vous décidez d’acheter Algorand (ALGO) ce mois-ci, vous devriez utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support actuel est de 0,80 $ ; 1 $ et 1,20 $ représentent les niveaux de résistance importants. Si le prix tombe en dessous de 0,80 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et la voie est ouverte à 0,70 $ ou même en dessous.

En revanche, si le cours dépasse 1 dollar, le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 1,2 dollar.

résumé

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce jeudi, le prix d’ALGO pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie. Le niveau de support actuel est de 0,80 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif pourrait être d’environ 0,70 $ ou moins.

