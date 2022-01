Algorand News: Le plan de récompense qui fait grimper les prix d’ALGO aujourd’hui

Alors que 2021 tire à sa fin, les investisseurs se tournent vers l’année à venir. Beaucoup tentent d’identifier les cryptos qui vont éclater. L’un de ces noms qui a fait l’objet de spéculations considérables en tant qu’altcoin destiné à la croissance est Algorand (CCC :ALGO-USD). En effet, le mois dernier, ALGO a été présenté comme le prochain Solana (CCC :SOL-USD), l’une des stars de la crypto en 2021. La crypto-monnaie native du protocole de crypto-monnaie basé sur la blockchain connaît une bonne journée jusqu’à présent après que des nouvelles récentes aient fait grimper les prix d’ALGO ce matin dans une tournure qui a les investisseurs en crypto et altcoin regardant attentivement .

Source : Shutterstock

Que se passe-t-il avec les prix ALGO ?

Algogrand a récemment lancé Algofi, son premier marché monétaire algorithmique et son stablecoin. Hier, un article de blog d’entreprise a annoncé que cette entreprise s’associerait à la Fondation Algorand pour la distribution de deux millions de jetons ALGO. Cela représente environ 3 millions de dollars au total. Il devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2022 dans le cadre du programme de liquidité d’Aeneas. De plus, pour annoncer l’initiative et expliquer ce que cela signifie pour les investisseurs, la société a tweeté ce qui suit hier :

Avec le récent lancement de @algofiorg, les utilisateurs peuvent désormais prêter et emprunter contre leur ALGO, USDC, goBTC et plus encore. Apprenez-en plus sur leur plateforme et une nouvelle initiative qui distribuera 2M ALGO aux utilisateurs d’Algofi au premier trimestre 2022 👉 https://t.co/rUqNmZqQDf pic.twitter.com/TFTPtrWfAz – Algorand (@Algorand) 29 décembre 2021

Cette nouvelle a été excellente pour les prix ALGO, qui n’ont pas tardé à réagir positivement. Au moment d’écrire ces lignes, ils étaient en hausse de 14,6% sur la journée, portant les gains de la semaine à près de 26%. La crypto a vu ses prix baisser après les vacances de Noël. Cependant, ce type de progression globale devrait rassurer les investisseurs à l’aube de la nouvelle année.

Pourquoi est-ce important

U.Today rapporte que la Fondation Algorand s’attend à ce que cette « Initiative d’extraction de liquidités de 3 millions de dollars » contribue à stimuler l’adoption de la finance décentralisée (DeFi) sur toutes les plateformes. En effet, il espère démontrer davantage que la technologie est là pour rester et jouer un rôle vital sur les marchés financiers. L’article a également noté que la valeur totale verrouillée (TVL) d’ALGO avait atteint 108,05 millions de dollars au moment de la publication. Mais des données récentes indiquent qu’il a déjà encore augmenté, se situant actuellement à 110,37 millions de dollars.

Cependant, cette nouvelle n’a pas été le seul facteur qui a fait grimper les prix d’ALGO. La plate-forme a travaillé dur pour fournir une infrastructure blockchain à d’autres pays, et cette mission a bien fonctionné jusqu’à présent. En septembre 2021, le gouvernement d’El Salvador a annoncé qu’il utiliserait le système de blockchain d’Algorand pour développer son propre système d’infrastructure alors qu’il adoptait la crypto-monnaie, provoquant une flambée des prix. Le contributeur d’InvestorPlace, Will Ashworth, a récemment vanté l’utilité d’Algorand, bien qu’il ait soulevé certaines inquiétudes quant au potentiel de succès de la mission d’El Salvador.

Dans l’ensemble, il ne fait aucun doute qu’ALGO a un potentiel considérable, mais combien reste à voir. L’équipe derrière Algofi le décrit comme rendant « les prêts décentralisés largement accessibles ». C’est une noble mission. Et si cela s’avère vrai, cette initiative devrait contribuer à stimuler davantage les prix d’ALGO tout au long de l’année à venir. Cela est d’autant plus vrai que l’adoption de DeFi continue de se propager sur les marchés financiers. Alors que l’avenir à court terme de la crypto a suscité des spéculations de la part de penseurs tels qu’Ashworth, les prévisions de prix à long terme d’Alogrand restent élevées.

Ce que cela signifie pour Algorand

L’équipe d’Algorand est intelligente pour prendre des mesures pour aider à stimuler l’adoption de DeFi. C’est une tendance qui devrait s’accentuer en 2022. Cependant, l’opportunité est toujours là pour que les plateformes blockchain innovantes gagnent en traction et en crédibilité.

Si les prix d’ALGO peuvent augmenter autant lors d’une annonce, cela vaut certainement la peine de voir comment ils réagiront au fur et à mesure que l’initiative sera lancée.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.