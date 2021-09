Algorand signe un accord de sponsoring avec Drone Racing League | Invezz

Drone Racing League (DRL), une ligue professionnelle de course de drones basée à New York, a conclu un accord de parrainage avec la plateforme de cryptographie Algorand. Plus tôt dans la journée, un rapport a annoncé cette nouvelle, notant que ce partenariat impliquait un accord sur cinq ans d’une valeur de 100 millions de dollars (71,92 millions de livres sterling). Excel Sports Management aurait négocié cet accord avec Algorand.

Selon le rapport, DRL engage des concurrents à piloter des quadricoptères personnalisés sur des parcours éclairés au néon à des vitesses allant jusqu’à 120 miles par heure pour avoir une chance de gagner un prix en argent. Les joueurs voient les quadricoptères à la première personne en utilisant des lunettes de réalité virtuelle. La ligue a été lancée en 2017 et vaut actuellement 200 millions de dollars (143,84 millions de dollars).

Dans le cadre de l’accord, DRL aurait ajouté la marque d’Algorand à la configuration du stade. De plus, Algorand a également reçu les droits du titre de champion du monde DRL, qui débutera plus tard ce mois-ci.

Tirer parti des différentes facettes de la blockchain

Commentant ce partenariat, la présidente de DRL, Rachel Jacobson, a déclaré :

Nous innovons constamment notre compétition de course de drones à grande vitesse et immersive avec une nouvelle technologie révolutionnaire. Blockchain est une cible pour les courses de drones, et nous sommes ravis d’accueillir la communauté blockchain dans notre sport et de rejoindre nos dizaines de millions de jeunes fans obsédés par la technologie.

Selon le message, DRL cherche à utiliser le réseau blockchain d’Algorand pour plusieurs applications, y compris la création de tickets et de jetons non fongibles (NFT). Selon Jacobson, l’organisation cherche à créer des jetons qui offrent aux fans la possibilité de contribuer à l’évolution de la ligue. Cela implique de participer au processus de prise de décision pour améliorer la façon dont les joueurs pratiquent le sport, ainsi que d’introduire de nouvelles expériences dans l’arène.

Cette nouvelle intervient alors qu’Algorand (ALGO / USD), le jeton natif du réseau Algorand, tente de maintenir les gains massifs qui ont vu son prix doubler la semaine dernière. Selon les données de CoinMarketCap, ALGO a commencé à se négocier à 1,12 $ (0,81 £) ce mois-ci. La pièce a commencé à gagner progressivement avant de doubler de prix le 9 septembre et s’est négociée jusqu’à 2,54 $ (1,83 £) hier.

Cependant, cet élan haussier semble s’estomper, avec QUELQUE CHOSE changeant de main à 2,10 $ (1,51 £) après une baisse de 2,20 % en 24 heures. La pièce est actuellement en baisse de 35,82 % par rapport à son sommet historique de 3,28 $ en 2019. Bien que la pièce n’ait pas réagi à la nouvelle du partenariat, l’utilisation du réseau Algorand par le DRL pourrait déclencher une autre course haussière.

