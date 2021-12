Algorand, Solana et bien d’autres en tête de liste des Altcoins avec les pertes les plus élevées

Les altcoins comme Algorand et Solana ont enregistré certaines des pertes les plus élevées après le krach boursier. Cela a été évident dans les performances de ces actifs numériques au cours de la semaine dernière. Alors que le marché global avait connu des baisses, Algorand, Solana et Hedera étaient en tête du groupe des pièces les moins performantes au cours de la semaine dernière.

Les Altcoins subissent des pertes massives

Le crash qui a commencé avec la principale devise, Bitcoin, s’était propagé par inadvertance aux altcoins. La plupart avaient beaucoup souffert et les pertes les plus élevées concernaient des actifs numériques tels qu’Algorand et Solana. Toutes ces crypto-monnaies ont connu des baisses de prix d’au moins 20% en l’espace d’une semaine et des pertes encore plus importantes dans les records mensuels.

Algorand avait connu les pertes les plus élevées avec une perte totale de 24,8% au cours de la semaine dernière qui a porté son prix à 1,35 $. Les pertes totales pour le mois se sont élevées à 35,5%. Solana a subi des pertes de 20,3% au cours de la même période d’une semaine, ainsi que des pertes de 36% pour le mois. Hedera a enregistré des pertes de 20,1% sur l’échelle d’une semaine, marquant le plus bas des trois, mais a affiché les pertes les plus élevées en moyenne mensuelle avec une perte de 49,2%.

Algorand et Solana affichent des pertes plus élevées | Source : Recherche sur les arcanes

BNB a également souffert avec d’autres altcoins, tout comme Ethereum. Selon Arcane Research, BNB a enregistré une perte de 11% pour la semaine, tandis qu’Ethereum a enregistré une perte totale de 14%, en deçà des performances de Bitcoin pour la semaine.

Les trois pièces les moins performantes ont été observées comme étant des jetons Layer1, ce qui peut suggérer que les Layer1 commencent à diminuer leur surperformance. Cependant, la baisse a affecté l’ensemble du marché et pourrait n’être que temporaire.

Bitcoin n’est pas beaucoup mieux

Les altcoins avaient beaucoup plus souffert que le bitcoin au cours de la semaine, mais le bitcoin n’avait pas non plus été le plus performant. L’actif numérique qui était sur une lancée depuis le mois dernier avait soudainement rencontré un problème, luttant pour dépasser à nouveau les 50 000 $. Bitcoin avait perdu 8% de sa valeur totale au cours de la même période de sept jours. Moins que leurs homologues altcoin, mais toujours significatif.

Bitcoin a dépassé Ethereum pour la semaine, revendiquant une fois de plus sa domination sur la crypto-monnaie n ° 2 sur le marché. La chute d’Ethereum en dessous de 4 000 $ la semaine dernière aide à placer le bitcoin nettement au-dessus en termes de performances.

Les trois premières pièces par capitalisation boursière, à savoir BTC, ETH et BNB, ont connu une semaine négative et toutes sont tombées en dessous des points de résistance clés. Cela est dû aux ventes massives qui ont été enregistrées sur le marché ces dernières semaines, faisant chuter la valeur des crypto-monnaies sur le marché.

BTC se bat pour 48K $