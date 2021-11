Algorand va croître à mesure que sa liste de partenaires et de développeurs augmente

Algorand (CCC :ALGO-USD) s’est démarquée au deuxième trimestre de cette année. Son succès peut être attribué à sa liste impressionnante de partenaires et de développeurs qui contribuent à favoriser la croissance au sein de l’écosystème d’Algorand. Les investisseurs en crypto-monnaie peuvent avoir de la chance avec ALGO. Les cryptomarchés sont notoirement imprévisibles et produisent souvent des fluctuations sauvages qui pourraient causer des problèmes à tout investisseur. Mais Algorand est un atout numérique potentiel sur lequel vous pouvez compter. Si vous voulez de la stabilité avec votre portefeuille, vous avez besoin d’un interprète constant.

Source : Shutterstock

Algorand est l’un des réseaux de blockchain les plus sous-évalués, et il présente des avantages majeurs pour la création de monnaies numériques de banque centrale (CBDC). C’est aussi bon marché à utiliser. Le réseau évolue également rapidement avec des fonctionnalités impressionnantes qui sont assez simples pour tout utilisateur novice ou développeur, ce qui rend cette plate-forme prête pour le succès par rapport à d’autres protocoles plus compliqués disponibles aujourd’hui.

Pourquoi acheter Algorand?

ALGO a montré qu’il s’agit d’un investissement réussi avec des rendements impressionnants à trois chiffres depuis le début de l’année. La crypto-monnaie a subi des pertes importantes tout au long de 2019. Mais les gains de l’été ont érodé ces pertes, puis certaines.

ALGO continue d’être un acteur majeur dans l’espace natif, avec plus de 1200 transactions par seconde. De plus, les programmes de développement et les efforts d’Algorand pour évoluer plus rapidement font grimper les prix. Par conséquent, ALGO devient une excellente pièce numérique dans laquelle investir à long terme.

Deux organisations sont chargées du développement d’Algorand. La Fondation Algorand supervise toutes les activités liées au financement et au développement de ce projet. Cela comprend des programmes de sensibilisation pédagogique dans les universités et la mise en place d’événements de développement pour enseigner aux gens par le biais de la formation des développeurs dans les universités et les établissements d’enseignement.

Pendant ce temps, Algorand Incorporated, basé à Boston, gère la plate-forme Algorand. Des cryptographes et des mathématiciens sont employés pour garantir que les informations sont stockées et transférées en toute sécurité sur les réseaux. Tout cela assure à Algorand une plateforme très solide.

Considérez les risques encourus

Le fondateur Silvio Micali a plafonné ALGO à 10 milliards de pièces. Par la suite, toutes les pièces ont été distribuées parmi quelques privilégiés sous forme de graines comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) ou Litecoin (CCC :LTC-USD) avant la sortie. La pièce numérique ne sera prise en charge que pendant neuf ans. Au-delà, la panique s’installera chez les investisseurs.

Algorand continue de bien faire parmi les développeurs. Cependant, ce n’est pas dans le Ethereum (CCC :ETH-USD) catégorie pour le moment. Les développeurs continueront probablement à utiliser la blockchain de Vitalik Buterin à la fin de la journée. Ainsi, les applications construites sur Algorand one peuvent ne pas gagner en popularité à moins que les développeurs ne leur trouvent d’autres utilisations, ou que leur popularité augmente énormément grâce au bouche-à-oreille d’utilisateurs fidèles qui aiment ce qu’ils ont créé.

Cependant, Ethereum est le premier choix pour les développeurs DAPP et vous ne pouvez pas en retirer cela. ALGO restera dans son ombre encore un certain temps. Encore une fois, cela ne signifie pas qu’Algorand ne peut pas rattraper Ethereum à un moment donné. Mais l’avantage du premier arrivé n’est pas quelque chose de facile à surmonter.

Les tendances à long terme sont en sa faveur

À long terme, les prix d’ALGO sont susceptibles d’augmenter car il s’agit d’une ressource limitée. Investir dans des actifs est toujours un risque. Mais il est important de se rappeler que si vous investissez judicieusement dans les cryptos, vous pouvez gagner beaucoup d’argent. Il est difficile de faire des prédictions.

Pourtant, dans le cas d’Algorand, vous avez plusieurs raisons d’investir. Il a un nombre énorme de cas d’utilisation englobant tout en termes d’infrastructure, de chaîne d’approvisionnement et bien plus encore. De l’industrie du jeu aux institutions financières, il semble qu’il n’y ait pas de fin à ce que la technologie peut faire. À titre d’exemple, regardez l’espace des jetons non fongibles (NFT). Des millions de NFT sont mis en ligne sur Algorand. Et l’élan ne s’arrêtera pas de sitôt.

Les NFT génèrent des revenus passifs et se vendent pour d’énormes sommes d’argent. ALGO alimente Algorand. Par conséquent, cela entraînera une demande plus élevée pour le jeton, car les NFT auront un impact positif sur son prix.

Ceci n’est qu’un exemple. Algorand a d’innombrables entreprises qui peuvent vérifier son authenticité, sa fiabilité et sa sécurité. Plus préféreront Algord aux autres concurrents car il offre un niveau élevé d’évolutivité avec de faibles coûts en termes de consommation d’énergie pour l’exécution de nœuds sur le réseau. C’est un net positif pour le jeton.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.