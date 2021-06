Algorithmes qui mettent fin aux troubles du sommeil

12 juin 2021 à 12:01 CEST

Il y a beaucoup de problèmes de sommeil qui existent dans la société d’aujourd’hui et, sûrement, aussi parmi ceux qui lisent À la recherche de réponses.

C’est une série de problèmes liés au sommeil ou à l’absence de sommeil qui compliquent le repos et devant lesquels les êtres humains ont encore de nombreuses questions à résoudre.

Cela peut vous intéresser : Troubles du sommeil ? Découvrez le secret pour vous endormir en moins d’une minute

Il y en a même certains, comme l’apnée du sommeil, qui dans des pays comme Danemark plus de deux cent mille personnes finissent par ne pas être diagnostiquées.

La détection est compliquée, le diagnostic est complexe et le traitement est parfois inexistant.

Mais comme à bien d’autres occasions, la technologie a la réponse.

Et c’est que, il a été un groupe étudié de la Université de Copenhague, au Danemark, celui qui a découvert qu’en utilisant un algorithme il sera désormais possible améliorer le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil, en plus d’ouvrir un nouveau monde à la compréhension de toutes ces conditions.

Analyse, qui a été publié récemment dans la revue NPJ Digital Medicine, repose sur l’apprentissage de l’Intelligence Artificielle en question à travers l’étude de plus de 20 000 nuits de sommeil.

« L’algorithme est extrêmement précis. Nous avons effectué plusieurs tests dans lesquels leurs performances rivalisaient avec celles des meilleurs médecins du domaine, dans le monde », explique Mathias Perslev, PhD au Département d’informatique de l’Université de Copenhague et auteur principal de l’étude.

Une innovation technologique désormais accessible gratuitement à tous les professionnels de la planète.

L’intention est de pouvoir démocratiser le savoir tout en offrant aux pays moins développés un outil important dans la lutte contre les troubles du sommeil.

Efficacité médicale et amélioration clinique

À l’heure actuelle, et lorsque la technologie et son utilisation n’entrent pas en jeu, ces troubles du sommeil sont diagnostiqués grâce à l’étude, pourrait-on dire manuellement, des heures de sommeil de chaque patient.

L’expert divise son analyse en différentes bandes, les qualifie selon la phase de sommeil vécue et finit par poser un diagnostic.

Une technique connue sous le nom polysomnographie, ou dans son abréviation en PSG et d’une manière plus familière, études du sommeil.

Désormais, en utilisant cet algorithme d’apprentissage, le travail des cliniciens peut être pleinement facilité.

Ce travail manuel ne sera pas nécessaire et ce sera la technologie qui se chargera de manière contrôlée de donner un diagnostic exact du trouble du sommeil du patient.

De sa valeur et de son importance il a parlé Poul Jennum, qui est professeur de neurophysiologie et directeur du Centre danois de médecine du sommeil : « Ce projet nous a permis de montrer que ces mesures peuvent être effectuées en toute sécurité grâce à l’apprentissage automatique, ce qui est d’une grande importance. En économisant de nombreuses heures de travail, beaucoup plus de patients peuvent être évalués et diagnostiqués efficacement.

Un saut qualitatif et quantitatif très important.

Les bases de l’étude

Pour fiabiliser cette analyse et surtout ses résultats, l’équipe de l’université de Copenhague a analysé plus de 20 000 nuits de sommeil aux États-Unis, au Danemark et dans une bonne poignée de pays européens.

L’idée était de former les algorithme de la meilleure manière possible.

Les chercheurs soulignent l’importance d’avoir collecté des données sur le sommeil “de tous les continents, des cliniques du sommeil et des groupes de patients”.

De cette façon, il est possible de comprendre comment l’algorithme peut fonctionner correctement dans n’importe quelle circonstance et sur n’importe quel scénario.

« Atteindre ce type de généralisabilité est l’un des plus grands défis de l’analyse des données médicales », note l’équipe danoise.