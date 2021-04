Alhaurín De La Torre 4-2 Huétor Vega

14/04/2021 à 22:10 CEST

le Alhaurin De La Torre a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 4-2 contre lui Huetor Vega ce mercredi dans le Les sources. le Alhaurin De La Torre Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 dans le dernier duel joué contre le Torreperogil. Concernant l’équipe visiteuse, le Huetor Vega il a été battu 0-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Torremolinos. Après le résultat obtenu, l’équipe Alhaurino est cinquième, tandis que le Huetor Vega Il est sixième après la fin du match.

Le match a commencé face à face pour l’équipe Alhaurino, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Ito dans la 10e minute. Huetor Vega grâce à l’objectif de Volé sur le bord de la fin, à 41, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 sur les projecteurs.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour traverser le filet de son rival avec un but de Pintos à 57 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a réagi et a égalisé le concours grâce à un but de Dani Salvatierra dans la minute 69. Cependant, le Alhaurin De La Torre a dépassé son équipe par un peu de Darius dans la minute 73. L’équipe Alhaurino a rejoint à nouveau, augmentant le score grâce à un but de Sucette à la 80e minute, terminant le match avec le score de 4-2.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Alhaurin De La Torre qui sont entrés dans le jeu étaient Fran Miranda, Sucette, Seck, Rafa Oui Château remplacer Touré, Ito, Vergara, Santi Oui Darius, tandis que les changements dans le Huetor Vega Ils étaient Un pote, Dani Montero, Carli, M Oui Martos, qui est entré pour fournir Dani Salvatierra, Ruben Alarcon, Niane, Jean Charles Oui Sabaca.

L’arbitre a sanctionné onze joueurs avec un carton jaune, cinq pour les locaux et six pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Raul Fernandez, Santi, Miguel, Fran Miranda Oui Rafa et par les visiteurs de Dani Salvatierra, Jean Charles, Raphael, Juanan, Morilles Oui Carli.

Pour le moment, le Alhaurin De La Torre il obtient 24 points et le Huetor Vega avec 25 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le Huetor Vega tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui À. Malagueño à la maison, tandis que le Alhaurin De La Torre jouera contre lui Huetor Tájar à domicile.

Fiche techniqueAlhaurín De La Torre:Barea, Apoño, Miguel, Pintos, Hugo Lanceta, Vergara (Seck, min 73), Ito (Pirulo, min 73), Darío (Castillo, min 81), Raul Fernandez, Touré (Fran Miranda, min 62) et Santi (Rafa, min 81)Huetor Vega:Sergio Muñoz, Rafael, Hurtado, Juan Carlos (M, min.73), Gueye, Juanan, Ruben Alarcon (Dani Montero, min.70), Sabaca (Martos, min.73), Morillas, Dani Salvatierra (Amate, min. 70) et Niane (Carli, min 70)Stade:Les sourcesButs:Ito (1-0, min.10), Hurtado (1-1, min.41), Pintos (2-1, min.57), Dani Salvatierra (2-2, min.69), Darío (3-2 , min.73) et Pirulo (4-2, min.80)