Alhaurino et Loja distribuent les points après en avoir tiré un

in

06/06/2021 à 23h45 CEST

le Alhaurino et le Loja terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un match nul 1-1 ce dimanche à la Miguel Fijones. le Alhaurino Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Atlético Porcuna loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Union sportive de Maracena dans son fief (3-2). Pour sa part, Loja a remporté son dernier match du tournoi à l’extérieur 1-3 contre le Union Estepona. Après le tableau d’affichage, l’équipe d’Alhaurino est deuxième après la fin du match, tandis que le Loja est cinquième.

Le match a commencé d’une excellente manière pour l’équipe de Lojeño, qui a ouvert le score avec un but de oranger en minute 8. L’équipe locale a égalisé grâce à un but de Lupi à la 28e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 1-1.

Le technicien de la Alhaurino, François Garcia, a donné accès au champ à guerrier Oui Joseph remplacement Manu Sarmiento Oui Victor Rueda, tandis que de la part du Loja, Vicente Ortiz remplacé Antonio Peso, Javi, Chava, Caihuela Oui Cobo pour Fabien, Ce sera, Juanfran, Salvatierra Oui Image de balise Miguel Cobo.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Adri Ferrete Oui Peau de mouton, de l’équipe locale et trois pour Dégustation, Fabien Oui Antonio Peso, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Alhaurino il lui reste 34 points et le Loja avec 32 points.

Fiche techniqueAlhaurino :Funez, Adri Ferrete, Diego, Pepe, Zalea, Lupi, Víctor Rueda (José, min.85), Manu Sarmiento (Guerrero, min.73), Daniel Fernandez, Fran Castillo et Ulises AdrianLoja :Juan Donaire, Alex Romero, Lolo Armario, Naranjo, Miguel Cobo (Cobos, min.83), Paco Ariza, Fabio (Antonio Peso, min.60), Sera (Javi, min.70), Salvatierra (Caihuela, min.83 ), Juanfran (Chava, min. 70) et CataStade:Miguel FijonesButs:Naranjo (0-1, min. 8) et Lupi (1-1, min. 28)