Ali Abdelaziz exclut Khabib vs. McGregor 2 : « Conor n’est plus un combattant d’élite »

A une époque comme celle-ci, il est intéressant de rappeler les récentes déclarations de Colby Covington à propos d’Ali Abdelaziz : « (…) Ali, tu n’es pas celui qui fait les combats à l’UFC. Vous n’êtes pas Dana White, vous n’êtes pas Hunter Campbell, vous n’êtes pas Ari Emmanuel. Vous n’êtes rien pour cette entreprise. Vous êtes un paysan pour eux. Alors arrête de parler aux rois et laisse les grands faire des affaires sur nous«. Sans encouragement, loin de là, de moquerie ou d’offense.

Parce que le représentant vient d’exclure le match revanche entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor (via ESNews).

“Frère, Conor n’est même plus un combattant de haut niveau. Il aime à nouveau la drogue. Vous devez aller en cure de désintoxication et travailler sur votre vie. Il n’a plus besoin de se battre.

Certes, rien n’indique que les deux combattants recherchent une revanche puisque Nurmagomedov est à la retraite et McGregor blessé pour le moment. On a beaucoup parlé d’un deuxième combat, mais il semble que ce soit dans le passé. Non pas la rivalité, car de temps en temps ils continuent à se dédier des messages méchants, mais la possibilité de se revoir. Même si ce serait le plus gros combat de l’année jamais fait.

