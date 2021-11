Alí Castillo a parlé de la performance des Eagles dans la saison LVBP jusqu’à présent

Le joueur de guilas del Zulia, Ali Castillo, Dans une interview pour le podcast officiel de la Rapacious Organization, il a exprimé ses sentiments et ce qu’il espère en tant que joueur et les performances de son équipe au cours de la saison. 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball (LVBP).

Le joueur vénézuélien polyvalent Alí Castillo, a exprimé son expérience des saisons précédentes et dans celle-ci, ses objectifs à court et à long terme avec l’équipe d’Águilas del Zulia.

« Je suis content du travail que j’ai accompli, luttant, combattant et travaillant dur, en espérant que les résultats sortiront en équipe », a déclaré Castillo.

Soulignant que les mouvements qui se font au niveau managérial, les joueurs restent sur la touche et doivent sortir sur le terrain pour faire ce qu’ils savent faire, c’est-à-dire jouer le ballon de la meilleure des manières, les résultats n’ont pas encore été donné mais que l’équipe Vous devez rester concentré afin de pouvoir lever la tête et vous faire savoir ce que l’organisation et les fans attendent de l’équipe.

« Sortir pour s’amuser, plus on s’amuse, plus les choses s’améliorent, pour les fans qui nous soutiennent, nous savons que nous traversons une période difficile, mais que cela change et va changer. Ali Castillo a exprimé

Selon le poste qu’il occupait, qui est la troisième base, le joueur a mentionné qu’il allait jouer n’importe où sur le terrain où l’équipe en a besoin puisque l’idée est de gagner des matchs et d’obtenir les résultats dont l’équipe a tant besoin.

Il s’est passé des choses qui se passent dans un jeu de balle qui viennent malheureusement de nous et non des autres équipes, nous devons continuer à nous battre. Avec cela, le joueur des Eagles a fermé.

Castillo, avec sa performance la saison dernière vient de laisser la meilleure moyenne de l’histoire de la LVBP.Jusqu’à présent cette saison, Castillo a pris 69 at-bats, dans lequel il a connecté 27 hits, a marqué 11 points et a conduit 5 à laisser une moyenne de .391, mais il n’a pas été accompagné d’une partie de son équipe pour décoller du bas du classement.