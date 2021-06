Ali Daei envoie un message à Cristiano Ronaldo après que la star portugaise a égalé le record de buts

Cristiano Ronaldo est désormais le meilleur buteur international masculin avec 109 buts (AP)

Cristiano Ronaldo a reçu un message de félicitations du légendaire attaquant iranien Ali Daei après avoir égalé le record du plus grand nombre de buts internationaux dans le football masculin.

Ronaldo a marqué deux penaltys lors du match nul 2-2 contre la France à l’Euro 2020 mercredi soir, ce qui le place à égalité avec Daei sur 109 buts internationaux.

Ronaldo a maintenant la chance de battre ce record lors du dernier affrontement du Portugal contre la Belgique dimanche soir.

Et après avoir vu son record égalé, Daei, qui a marqué 109 buts en 149 matchs pour l’Iran, a félicité Ronaldo pour son exploit.

« Félicitations à Cristiano qui est maintenant à un but de battre le record international de buts marqués chez les hommes.

“Je suis honoré que cette réalisation remarquable appartienne à Ronaldo – grand champion de football et humaniste attentionné qui inspire et impacte des vies à travers le monde. Vamos ! »



Ali Daei a marqué 109 buts en 149 matchs pour l’Iran (.)

Plus tôt cette année, Ronaldo a battu le record de Pelé pour le nombre total de buts en carrière.

Ronaldo a marqué un triplé lors de la victoire 3-1 de la Juventus sur Cagliari en Serie A, dépassant le total non vérifié de 767 buts de Pelé.

Le joueur de 36 ans a maintenant marqué 783 buts pour le club et le pays jusqu’à présent.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();