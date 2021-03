Alia Bhatt Birthday, Alia Bhatt derniers films 2021: Joyeux anniversaire Alia Bhatt! Gangubai Kathiawadi à RRR, 5 films que chaque cinéphile attend

Joyeux anniversaire Alia Bhatt! Bien qu’il y ait toujours eu un débat autour du népotisme à Bollywood, il n’y a jamais eu de doute sur les superbes talents d’actrice d’Alia Bhatt. (Photos: Alia Bhatt / Twitter)

Alia Bhatt fête ses 28 ans aujourd’hui! Peux-tu le croire? L’enfant star joyeuse, qui a été moquée une fois pour sa réponse pas si intelligente sur Koffee avec Karan, est devenue un acteur incroyable. Bien qu’il y ait toujours eu un débat sur le népotisme à Bollywood, il n’y a jamais eu de doute sur les superbes compétences d’acteur de Bhatt. Des rôles énervés dans des films tels que Highway et Raazi aux performances courageuses dans Badrinath ki Dulhania et 2 States, Alia Bhat a montré une diversité époustouflante dans le choix des personnages qu’elle a joué sur grand écran. Sur le front des relations, Bhatt sortirait avec Ranbir Kapoor. Il y avait un fort buzz autour du mariage Alia-Ranbir, mais il ne s’est pas matérialisé en raison d’événements imprévus. Alors que la jeune diva fête son anniversaire, voici un aperçu de ces cinq films que nous attendons tous en 2021 et au-delà:

Gangubai Kathiawadi: Le teaser intrigant de ce film de Sanjay Leela Bhansali a piqué l’intérêt des amateurs de Bollywood. Basé sur le récit réel d’un propriétaire de bordel à Kamathipura à Mumbai, le film verra Alia Bhat jouer le rôle principal. Ajay Devgn sera également vu dans le film. Il est prévu pour la sortie de juillet cette année.

RRR: Si vous avez aimé la méga saga Baahubali (qui ne l’a pas fait), vous devez déjà attendre ce film. Dirigé par SS Rajamouli, RRR verra les superstars du sud Jr NTR et Ram Charan dans des rôles principaux. Alia Bhatt a également rejoint le drame d’époque récemment. Les derniers rapports suggèrent que son look pour RRR sera dévoilé aujourd’hui. On dit que c’est un drame d’époque et devrait sortir en octobre plus tard cette année.

Brahmāstra: Est-ce un drame de science-fiction? Est-ce desi Avenger? S’agit-il de Lord Shiva? Pendant longtemps, beaucoup se sont demandé de quoi parlait ce film? Bien que nous ayons été taquinés à ce sujet, le fait demeure, nous ne savons vraiment rien de Brahmāstra. Eh bien, ce que nous savons vraiment jusqu’à présent, c’est que Alia Bhatt sera vue en train de romancer son beau hors écran Ranbir Kapoor dans le film. Réalisé par Ayan Mukerji de la renommée de Wake Up Sid, Brahmāstra verra également Amitabh Bachchan en action. Il était prévu pour la sortie de décembre 2020, mais Corona a gâché ce plan. Alors espérons voir celui-ci bientôt!

Takht: Vous vous souvenez de ce teaser qui parlait de rêne moghole et d’une histoire d’amour? Eh bien, c’est tout ce que nous savons. Mis à part un casting stellaire qui comprend notre fille d’anniversaire Alia Bhatt, on en sait peu sur ce drame d’époque. Que fait Karan Johar, vraiment! Surveillez cet espace pour en savoir plus!

Chéris: Le film vient d’être annoncé par Shah Rukh Khan! Une comédie noire avec une touche, nous avons hâte de voir Alia Bhatt dans un nouvel avatar. Ça va être amusant!