Alia Bhatt révèle comment elle a décroché le rôle de Sita dans RRR de Rajamouli

Elle a décrit que le célèbre réalisateur de Baahubali avait tout préparé sur le plateau et que le processus s’était déroulé plus facilement qu’elle ne l’avait prévu.

La meilleure actrice de Hindi Cinema, Alia Bhatt, a révélé comment elle avait atterri dans le rôle de Sita dans RRR de SS Rajamouli. L’actrice d’Udta Punjab a partagé qu’elle avait rencontré le célèbre réalisateur du film à l’aéroport d’Hyderabad et lui avait directement demandé une opportunité dans ses films. Le commentaire de l’actrice est venu récemment lors du lancement de la bande-annonce du film lors d’un événement à Mumbai.

Bhatt a révélé qu’elle voulait vraiment travailler avec Rajamouli dans un film et quand elle a finalement été choisie pour le film, ce n’était rien de moins qu’un rêve devenu réalité pour elle. S’attardant sur le rôle de Sita dans le film, Bhatt a déclaré à sa grande surprise que Rajamouli lui a dit que le rôle de Sita est l’un des rôles les plus importants du film et lui a dit qu’elle correspondait parfaitement au rôle.

Connue pour son dévouement et son travail acharné dans la préparation de son rôle dans les films, l’actrice a déclaré qu’elle avait consacré un an et travaillé sur ses dialogues et ses répliques. Elle a ajouté que la partie la plus effrayante du film était ses répliques en télougou. Dévoilant qu’elle était nerveuse jusqu’au cœur à cause de la langue telugu, Alia a déclaré que le soutien de Rajamouli sur ce front l’avait vraiment aidée. Elle a dit que son intention était de se préparer au mieux de ses capacités et d’être capable de livrer ses lignes en telugu d’une manière décente avec des pauses adéquates. Elle a décrit que le célèbre réalisateur de Baahubali avait tout préparé sur le plateau et que le processus s’était déroulé plus facilement qu’elle ne l’avait prévu.

L’actrice espérait pouvoir faire plus de films avec Rajamouli en tant que réalisateur dans un futur proche. Outre Alia Bhatt, le magnum opus RRR réalisé par SS Rajamouli a des superstars comme Ajay Devgn, Ram Charan, NT Rama Rao Jr, entre autres. Le film est prévu pour sa sortie le 07 janvier de l’année prochaine.

