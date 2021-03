Alia Bhatt Sita Look RRR nouvelle affiche publiée Alia Bhat anniversaire SS Rajamouli Jr NTR Ram Charan RRR Sita poster out

Alia Bhatt comme Sita dans RRR (Twitter / RRRMovie)

Après avoir taquiné un aperçu de son personnage dans le très attendu magnum opus, Roudram Ranam Rudhiram (RRR), Alia Bhatt a enfin révélé son look du film le jour de son anniversaire et il a toutes les raisons pour que ses fans soient excités. Le réalisateur Rajamouli marque également l’entrée d’Alia dans les films de Telegu.

Alia comme Sita est vêtue d’un sari vert et arborant un « maang teeka » est magnifique. Ses boucles douces et son chemisier à manches bouffantes accentuent son look alors que ses yeux montrent de la résilience. Rajamouli décrit son personnage comme «volontaire et résolu»

Alia, qui assistait la semaine dernière au mariage de son amie à Jaipur la semaine dernière, a partagé sa silhouette assise dans les locaux d’un temple devant une idole de Lord Rama pour donner un avant-goût de son personnage dans le drame multi-étoiles à gros budget. .

RRR avec Ram Charan, Jr NTR, Samuthirakani, Ajay Devgn, Ray Stevenson, Olivia Morris, Alison Doody sortira en salles le 13 octobre 2021. RR est un récit fictif des années de formation de deux combattants de la liberté Telegu Alluri Sitarama Raju, joué par Ram Charan et Komaram Bheem, interprété par Jr. NTR. La toile de fond est l’Inde coloniale des années 1920.

Alia en tant que Sita a été jumelée à Alluri Sitarama Raju de Ram Cahran. Partageant son enthousiasme à faire partie du film, également l’un de sa liste de contrôle, Alia a déclaré qu’elle avait littéralement vécu les lignes pendant la période de tournage et qu’elle prononcerait ses dialogues pendant les tâches quotidiennes ici et même pendant le sommeil.

RRR devait initialement sortir en juillet l’année dernière, mais la pandémie de Covid et les blessures de la distribution principale ont retardé la production et la post-production. Le tournage a finalement repris en octobre de l’année dernière.