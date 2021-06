Alia Bhatt termine le tournage de Gangubai Kathiawadi ; Appels à travailler avec Sanjay Leela Bhansali « une expérience qui change la vie »

Alia Bhatt dans le rôle de Gangubai Kathiawadi

Alia Bhatt a enfin terminé le tournage du prochain Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali à Film City à Mumbai. L’acteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager quelques photos du tournage du film et a partagé son expérience de tournage pour le film, au milieu de tous les obstacles.

L’actrice de 28 ans a expliqué comment deux ans, deux blocages et deux couches de cyclones plus tard, elle a finalement terminé le tournage du film et les problèmes auxquels le film a été confronté, a-t-il déclaré, c’est un tout autre film. Appelant cela une “expérience de vie gigantesque”, elle a dit que c’était son rêve de faire partie d’un film de Bhansali. Se remémorant son personnage, Gangu, elle a dit qu’elle avait perdu une partie d’elle-même. Elle a également remercié son équipage, sa famille et ses amis d’avoir été à ses côtés pendant deux ans.

Gangubai Kathiawadi a été annoncé en 2019 après que le film du cinéaste avec Salman, intitulé Inshallah a été mis de côté. Alia et SLB ont contracté l’infection à Covid-19 plus tôt cette année. Bientôt, la deuxième vague destructrice de Covid-19 a de nouveau frappé l’Inde en train de décrocher. Alors que les restrictions se sont assouplies, le film a repris la production plus tôt ce mois-ci.

Gangubai Kathiawadi est basé sur le livre de l’auteur réputé Hussain Zaidi, Mafia Queens of Mumbai et raconte l’histoire d’une jeune fille Ganga qui devient un leader influent de la zone de feu rouge de Kamathipura. Outre Alia, Seema Pahwa, Indira Tiwari, Shantanu Maheshwari, Vijay Raaz débutent également dans le film. Emraan Hashmi et Ajay Devgn ont prolongé leur apparition dans le film Pen Studio. Le film était auparavant prévu pour la sortie le 11 septembre 2020, mais a ensuite été reporté à la sortie le 30 juillet 2021. Si la date de sortie n’est pas encore repoussée et que les cinémas s’ouvrent dans les métros pour la projection de films, cela se heurtera à Radhe Shyam de Prabhas.

Outre Gangubai Kathiawadi, où Alia joue le rôle central, elle fait également partie du RRR de SS Rajamouli avec également Ram Charan et Jr. NTR. Le film est prévu pour le 13 octobre en plusieurs langues.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.