Alianza Lima continue d’être le leader au Pérou en triomphant dans le classique contre Universitario

19/08/2021 à 6h22 CEST

. / Lima

Alliance de Lima resté leader du tournoi péruvien ce mercredi après gagner le classique contre Universitario par 1-2 avec un but d’Axel Moyano à la dernière minute, lorsque l’équipe de Kakhol lavan a joué avec un footballeur de moins en raison de l’expulsion de Jefferson Portales.

Le premier classique entre Alianza et Universitario dans une pandémie a eu une fin pleine d’émotions, car l’équipe crème a réussi à l’égaler à la 90e minute lorsque leur rival était presque certain d’une victoire qu’ils ont finalement dû souffrir pour remporter. Il a été Nelson Cabanillas avec un tir acrobatique et presque sans angle qui égalait un classique remporté par Alianza à la 33e minute avec un but de Ricardo Lagos et dans lequel il a eu les meilleures occasions, avec quatre tirs estampillés sur les poteaux de but d’Universitario. Le but de Cabanillas a été la récompense de la constance du “U” dans la dernière partie du match, où la zone d’Alianza Lima était toujours là, qui a été affaiblie par le expulsion des portails à la 62e minute.

Ce match nul presque imprévu a révolutionné les dernières minutes et même les crèmes étaient tout près de prendre l’avantage avec une tête d’Álex Valera qui a frôlé la barre transversale. Cependant, dans le jeu suivant, Alianza Lima n’a pas pardonné avec une bonne contre-attaque sur l’aile droite avec Oslimg Mora, qui a traversé la surface pour la tête de Hernán Barcos, mais il a frappé la tête du but et a été servi de sorte que Moyano l’enverra au réseau principal. L’entraîneur de l’Université, Ángel Comizzo, a cessé d’être entraîneur de club après la défaite.

Ainsi, Alianza Lima continue d’être le leader de la deuxième étape du championnat péruvienne en ajoutant 17 points, un de plus que Carlos Mannucci, qui s’attendait à un éventuel revers des Bleus et Blancs pour leur ravir la première place. Dans l’autre match de la journée, Sport Huancayo et Ayacucho ont égalé un but, avec un but du Colombien Jarlín Quintero pour les Huancáinos et un autre de l’Uruguayen Pablo Lavandeira pour les Ayacuchanos.

La septième journée se poursuivra jeudi avec les matches de l’Alianza Atlético-Alianza Universidad et de San Martín-Cantolao, tandis que samedi le Binacional-Sporting Cristal se jouera sans qu’il y ait encore de date prévue par le Deportivo Municipal-Sport Boys, suspendu en raison d’un épidémie de covid-19 dans les vestiaires de l’équipe du conseil.