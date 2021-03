Alianza Lima sauve un point après avoir été renvoyée en première division du Pérou

31/03/2021 à 03:04 CEST

. / Lima

Alliance de Lima il a sauvé un point mardi à ses débuts dans la nouvelle saison de première division péruvienne après que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé sa relégation de la saison dernière. L’équipe bleue et blanche a réalisé égaler deux buts contre Cusco dans un match où jusqu’à deux fois il était désavantagé sur le tableau de bord.

Les deux buts de l’équipe dirigée par l’entraîneur argentin Carlos Bustos ont été marqués de peine, d’abord par le jeune attaquant péruvien José Manzaneda puis dans les derniers instants par l’attaquant argentin Hernán Barcos, qui à 36 ans a fait ses débuts avec un but sous le maillot bleu et blanc. Parmi les membres de l’Alliance, Jefferson Farfán, le recruteur vedette de l’équipe du district de Lima de La Victoria, auquel il est revenu la semaine dernière, n’a pas encore participé.

Les Victoriens ont su récupérer quand à 7 minutes Cusco en a profité avec l’objectif de Mauricio Montes et aussi quand les Cusqueños ont refait la même chose à la 65e minute avec un but de Sandro Rengifo. Le but de Rengifo était chargé de controverse, car sans VAR, il n’était pas clair si son tir, qui a d’abord rebondi sur la barre transversale, franchissait complètement la ligne de but.

La rencontre a également vu la réapparition avec Alianza Lima de l’expérimenté Wilmer Aguirre, qui à 37 ans est revenu jouer avec le maillot Alianza après être revenu dans l’équipe pour terminer sa carrière sportive.

La troisième journée de Ligue 1 au Pérou se terminera ce mercredi par le match entre Ayacucho et Sport Huancayo, où les «Zorros» feront également leurs débuts cette saison après avoir suspendu leurs deux matches aux deux premières dates. Cette journée ne sera plus que pour contester l’affrontement entre l’Université des Sports et UTC, qui a été reporté sans date en raison d’une épidémie de covid-19 au sein de l’équipe de la crème.