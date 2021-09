Alibaba annonce l’interdiction de la vente de crypto-mineurs dans le cadre de la répression chinoise.

Alibaba a officiellement annoncé lundi que sa plate-forme interdirait les ventes de mineurs de crypto-monnaie et suspendrait les catégories de mineurs de blockchain et d’accessoires de son site Web le 8 octobre. les principales crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), ainsi que des pièces plus petites comme Quark (QRK).

Tous les vendeurs qui continuent de répertorier les mineurs de crypto sur Alibaba seront passibles de sanctions.

Les nouvelles restrictions impliquent, sans s’y limiter, le matériel et les logiciels liés à l’extraction de crypto, ainsi que des didacticiels, des guides et des stratégies pertinents, selon les notes d’annonce. Tous les vendeurs qui continuent de répertorier des mineurs de crypto ou des produits pertinents sur les plateformes d’Alibaba après le 15 octobre seront passibles de sanctions en vertu des règles applicables, a averti la société dans une description détaillée des nouvelles restrictions. Certaines des sanctions énumérées incluent le blocage de magasins, le gel et la fermeture de comptes marchands pour avoir esquivé de manière malveillante les nouvelles règles, comme placer intentionnellement des produits pertinents dans d’autres catégories, a déclaré Alibaba.

Les derniers changements de politique viennent en réponse à des problèmes de conformité dans la liste des produits et le traitement des transactions.

Alibaba a noté que les derniers changements de politique interviennent en réponse à des problèmes de conformité dans la liste des produits et le traitement des transactions. « Les membres ont la responsabilité de se conformer aux lois et réglementations pertinentes applicables à tout pays de vente. Nous suivrons les changements de politique dans chaque pays et ajusterons nos politiques de contrôle en conséquence », a déclaré la société. La décision du géant chinois du commerce électronique est intervenue peu de temps après que le gouvernement chinois a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l’adoption de la crypto, déclarant toutes les transactions liées à la crypto illégales dans le pays le 24 septembre. En réponse à une nouvelle répression de la crypto, les principaux échanges de crypto comme Binance et Huobi a par la suite interrompu certains services dans le pays asiatique.